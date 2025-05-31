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Kaçak para sevkiyatı: Otobüste 510 bin dolar tırda 100 bin euro bulundu

Kaçak para sevkiyatı: Otobüste 510 bin dolar tırda 100 bin euro bulundu

11:0231/05/2025, Cumartesi
IHA
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Gümrük memurları, ülkeden ayrılan bir otobüs ve kamyonda yaptıkları incelemede beyan edilmeyen 510 bin dolar ve 100 bin euro ele geçirdi.
Gümrük memurları, ülkeden ayrılan bir otobüs ve kamyonda yaptıkları incelemede beyan edilmeyen 510 bin dolar ve 100 bin euro ele geçirdi.

Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen yolcu otobüsünün buzdolabına gizlenen 510 dolar, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nın karsısındaki Kaptan Andreevo gümrüğüne takıldı. Almanya'dan Türkiye'ye gelen tırda ise 100 bin euro yakalandı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nın Bulgaristan tarafındaki Kaptan Andreevo gümrük memurları, ülkeden ayrılan bir otobüs ve kamyonda yaptıkları incelemede beyan edilmeyen 510 bin dolar ve 100 bin euro ele geçirdi.


Buzdolabına saklanan dolar banknotları bulundu

İlk olayda Türk vatandaşının kullandığı, Türk plakalı yolcu otobüsü, Kapitan Andreevo gümrük noktasına geldi. Ukrayna'dan Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye 11 yolcu taşıyan otobüs, risk analizinin ardından detaylı bir gümrük kontrolüne tabi tutuldu. Kontrol sırasında arka kapının yanında bulunan buzdolabında özel olarak yapılmış bir bölmede ABD doları banknotlarından oluşan paketler bulundu. Gizlenen döviz miktarının toplam 510 bin ABD doları olduğu belirlendi.


Su tankında 100 bin euro ele geçirildi

İkinci olayda ise Almanya'dan Türkiye'ye yük taşıyan Türk plakalı sürücüsü Türk vatandaşı olan bir tırda yapılan denetimde, yarı römorkun orta dış kısmında bulunan plastik su tankının içine gizlenmiş ve beyan edilmemiş 100 bin euro bulundu.


Olayla ilgili soruşturma, Haskovo Bölge Savcılığı-Svilengrad Bölge Müdürlüğü gözetiminde gümrük müfettişleri tarafından başlatıldığı bildirildi.



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