Kahramanmaraş’a 140 milyonluk GES yatırımı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu’nun finansal desteğiyle hayata geçirilen Kahramanmaraş Güneş Enerji Santrali’nde sona yaklaşıldı. Pazarcık’a bağlı Karabıyıklı Mahallesi’nde 100 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan santral, toplamda 140 milyon TL’lik yatırımla inşa edildi. 6 megavat kurulu güce sahip olan tesiste çift taraflı 10 bin 400 güneş paneli ile birlikte tüm inventör ve trafo kurulumları tamamlanmış durumda. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından Kahramanmaraş GES faaliyete geçecek ve resmi olarak hizmet vermeye başlayacak.





ŞEHRE KAZANDIRILAN EN BÜYÜK GES OLACAK

Belediyenin toplam enerji ihtiyacının yaklaşık %60’ını karşılaması beklenen tesis, enerji maliyetlerinde her ay yaklaşık 4 milyon TL’lik tasarruf sağlayacak. Elde edilen bu tasarrufun yeni yatırımların finansmanında kullanılması planlanırken, şehir genelinde ekonomik kalkınmaya da önemli bir katkı sunulacak. GES tamamlandığında, Kahramanmaraş’ta yerel yönetimler eliyle inşa edilen en büyük güneş enerji santrali unvanını alacak. Bu önemli proje, hem çevre dostu yapısıyla hem de enerji maliyetlerini düşürmesi açısından şehir için stratejik bir kazanım olarak öne çıkıyor.





TEKNOLOJİK ALTYAPISIYLA ÖRNEK BİR TESİS

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Gerek altyapısı gerekse teknolojisiyle örnek bir tesis inşa ettik. Enerji maliyetlerini düşürmek sadece ekonomik anlamda değil, çevresel sürdürülebilirlik açısından da büyük önem taşıyor. Şehrimizin geleceğini planlarken, doğaya saygılı, ekonomik olarak güçlü ve teknolojik altyapısı sağlam bir Kahramanmaraş hedefliyoruz. Pazarcık’ta hayata geçirdiğimiz GES bu vizyonumuzun en somut örneklerinden biri. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.



