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Anadolu’nun ilk camisi yeniden ayağa kaldırılıyor

Anadolu’nun ilk camisi yeniden ayağa kaldırılıyor

04:001/05/2025, Perşembe
G: 1/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Restorasyon çalışmaları hızla sürdürülüyor.
Restorasyon çalışmaları hızla sürdürülüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 6 Şubat 2023’teki asrın felaketinde yıkılan ve restorasyonu Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Hatay Habib-i Neccar Camii’nin ihya sürecinde çalışmaların titizlikle devam ettiğini söyledi. Başkan Altay, “Anadolu’nun ilk camisindeki çalışmaları en kısa sürede tamamlayacağız” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay’daki Habib-i Neccar Camii’nin restorasyonundaki çalışmaları hızla sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yürütülen restorasyon çalışmalarının sadece bir yapı onarımı olmadığını, aynı zamanda iki şehir arasında gönül köprüsü kurulduğunu vurguladı. Başkan Altay, Habib-i Neccar Camii’nin Anadolu’nun ilk camisi olarak bilindiğini anımsatarak, “Habib-i Neccar Camii, sadece Hatay’ımızın değil, tüm İslam dünyasının ortak mirasıdır. Böyle bir emaneti yeniden ayağa kaldırmak bizim için büyük bir onur, büyük bir sorumluluktur” diye konuştu.


BİRLİK, BERABERLİK VE KARDEŞLİĞİN SEMBOLÜ

Konya olarak Hatay’ın yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Başkan Altay, "Deprem felaketinin ardından Konya’nın Hatay’da yürüttüğü çalışmalar, kardeşliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Barınma, lojistik destek, sosyal hizmetler ve altyapı çalışmaları gibi pek çok alanda Hatay’ın yanında olan Konya, Habib-i Neccar Camii restorasyonuyla bu desteği kalıcı hale getiriyor. Burada yaptığımız her iş, yarın torunlarımıza bırakacağımız bir kardeşlik mirasıdır. Anadolu’nun ilk camisindeki çalışmaları en kısa sürede tamamlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.


TARİH YENİDEN AYAĞA KALKIYOR

Bu süreçte emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Altay, restorasyon çalışmalarında önemli bir aşamayı geride bıraktıklarını belirterek, “Caminin, kuzey beden duvarındaki yeni taşlar üzerinde el tarağı (mucarta) işçiliği yapıldı. İç cephede ise enjeksiyon boruları çıkarıldı, izlerin taş yüzeyinde temizliği ve sıva öncesi taşlarda yüzeylendirme yapıldı. Son cemaat mahfili, kemer taşlarının imalatı ve montajı yapıldı. Yine caminin, kuzeybatı fil ayağı üzerinde nefaset sıva denemesi, kuzey, güney ve doğu iç cephe duvarında kaba sıva uygulaması yapıldı. Avlu taç kapı üstünde ve kadın namazgahında üst ahşap çatının montajı yapıldı. Devamında iç cephe tonoz kemerlerine ait ahşap kontrplakların yerine hazırlığı yapıldı. Yapının her bir taşını, her bir detayını büyük bir hassasiyetle ele alıyoruz. İnşallah çalışmalarımızı mümkün olan en kısa sürede tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.


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