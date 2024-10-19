Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.41'de merkez üssü Dulkadiroğlu ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "Ekiplerimiz saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır" açıklamasında bulundu.
AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntının 10,53 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kahramanmaraş Valisi Ünlüer: Ekiplerimiz saha taramalarına başladı
Bakan Yerlikaya: Olumsuz bir durum yok
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" açıklamasında bulundu.