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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem: Saha taramaları başladı

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem: Saha taramaları başladı

Pınar Görgü
14:5219/10/2024, Cumartesi
G: 19/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.41'de merkez üssü Dulkadiroğlu ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "Ekiplerimiz saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır" açıklamasında bulundu.

AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Sarsıntının 10,53 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.


Kahramanmaraş Valisi Ünlüer: Ekiplerimiz saha taramalarına başladı

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer,
"Dulkadiroğlu ilçemizde saat 14.41'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

Allah tüm afetlerden milletimizi korusun.

Ekiplerimiz saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır.

Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

Allah tüm afetlerden milletimizi korusun" dedi.

Bakan Yerlikaya: Olumsuz bir durum yok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" açıklamasında bulundu.



Depremde yıkılan evinin yerine kulübe kurup çocuklar için kütüphaneye çevirdi

6 Şubat depremlerinde Hatay’da yıkılan evinin yerine kulübe inşa eden Nihal Öztürk, kulübeyi mahallenin çocukları için kütüphaneye çevirdi. 39 yaşındaki ev hanımı Öztürk, Antakya’da bulunan evi yıkıldıktan sonra ailesiyle birlikte konteynerde yaşamaya başladı. Yıkılan evinin bulunduğu alanı eşiyle birlikte kütüphaneye çevirip 9 metrekarelik kulübeyi "Nihal'in kütüphanesi” olarak adlandırdı. Okul çıkışlarında kütüphaneye gelen çocuklar hem okuma alışkanlığı kazandı hem de sosyalleşmek için imkan buldu. Çocukların kitap okumasının kendisini mutlu ettiğini ifade eden Öztürk, "Çocuklar okul çıkışı geliyor onlarla önce kitap okuma etkinliği yapıyoruz sonra sırayla çocuklara okudukları kitapları anlattırıyorum.” ifadelerini kullandı. 13 yaşındaki Dila Nur Şenal da, kulübede arkadaşlarıyla çok güzel vakit geçirdiklerini belirtti.

#Kahramanmaraş
#deprem
#AFAD

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