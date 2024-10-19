6 Şubat depremlerinde Hatay’da yıkılan evinin yerine kulübe inşa eden Nihal Öztürk, kulübeyi mahallenin çocukları için kütüphaneye çevirdi. 39 yaşındaki ev hanımı Öztürk, Antakya’da bulunan evi yıkıldıktan sonra ailesiyle birlikte konteynerde yaşamaya başladı. Yıkılan evinin bulunduğu alanı eşiyle birlikte kütüphaneye çevirip 9 metrekarelik kulübeyi "Nihal'in kütüphanesi” olarak adlandırdı. Okul çıkışlarında kütüphaneye gelen çocuklar hem okuma alışkanlığı kazandı hem de sosyalleşmek için imkan buldu. Çocukların kitap okumasının kendisini mutlu ettiğini ifade eden Öztürk, "Çocuklar okul çıkışı geliyor onlarla önce kitap okuma etkinliği yapıyoruz sonra sırayla çocuklara okudukları kitapları anlattırıyorum.” ifadelerini kullandı. 13 yaşındaki Dila Nur Şenal da, kulübede arkadaşlarıyla çok güzel vakit geçirdiklerini belirtti.