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AFAD duyurdu: Sivas'ta art arda iki deprem

AFAD duyurdu: Sivas'ta art arda iki deprem

Pınar Görgü
11:4017/10/2024, Perşembe
G: 17/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Sivas'ta 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde 10 dakika arayla iki deprem meydana geldi.
Sivas'ta 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde 10 dakika arayla iki deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, Sivas'ta saat 11.29'a meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından yine saat 11.39'da 4,1 büyüklüğünde ikinci deprem gerçekleşti. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, AFAD ekipleri saha taraması başlattı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, saha tarama çalışmalarının sürdüğünü, şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığını bildirdi. Vali Şimşek, bugün eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Sivas kent merkezinde on dakika arayla iki deprem meydana geldi.



AFAD verilerine göre Sivas'ta saat 11.29'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem şehirde hafif şekilde hissedildi.



10 dakika arayla iki deprem

İlk depremin şoku atlatılmazken yine kent merkezinde on dakika sonra ikinci bir deprem daha meydana geldi. Saat 11.39'da 4.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem yerin 22.98 kilometre altında gerçekleşti.


Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, AFAD ekipleri saha taraması başlattı.

Sivas Valisi Şimşek: Saha çalışmaları sürüyor, olumsuz ihbar yok

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek,
"İlimiz merkezli 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum

İl genelinde taramalarımız devam etmekte olup ,şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir"
dedi.

Eğitime 1 gün ara

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, il genelinde bugün eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.


İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,
"İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun"
açıklamasında bulundu.
Bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden çıkarken, derste olan öğrenciler de öğretmenleri tarafından tahliye edildi. Kent merkezindeki Selçuk Ortaokulu öğrencilerinin deprem sırasında dışarı çıktıkları anlar görüntülendi.

Prof. Dr. Sözbilir: Çok yakın bir gelecekte Kahramanmaraş fayının tekrar bir deprem üretmemesi gerekiyor

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 6 Şubat depremi ile ilgili bölgede yaptıkları incelemelere ilişkin değerlendirmede, "Kahramanmaraş fayının kendisi, 6.8 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip. Geçmişte bunu 3 kez yapmış. Bunlardan birini de 500'lü yıllarda yapmış. Bu deprem Doğu Anadolu fayı üzerinde 500'lü yıllarda gerçekleşen depremin tek bir fay üzerinde gerçekleşmediğini, Maraş fayının da bu depreme kaynaklık ettiğini anlayabiliyoruz. Dolayısıyla çok yakın bir gelecekte, Kahramanmaraş fayının tekrar bir deprem üretmemesi gerekiyor" dedi.


#Sivas
#deprem
#AFAD

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