AFAD verilerine göre, Sivas'ta saat 11.29'a meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından yine saat 11.39'da 4,1 büyüklüğünde ikinci deprem gerçekleşti. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, AFAD ekipleri saha taraması başlattı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, saha tarama çalışmalarının sürdüğünü, şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığını bildirdi. Vali Şimşek, bugün eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Sivas kent merkezinde on dakika arayla iki deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre Sivas'ta saat 11.29'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem şehirde hafif şekilde hissedildi.
10 dakika arayla iki deprem
İlk depremin şoku atlatılmazken yine kent merkezinde on dakika sonra ikinci bir deprem daha meydana geldi. Saat 11.39'da 4.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem yerin 22.98 kilometre altında gerçekleşti.
Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, AFAD ekipleri saha taraması başlattı.
Sivas Valisi Şimşek: Saha çalışmaları sürüyor, olumsuz ihbar yok
Eğitime 1 gün ara
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, il genelinde bugün eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.