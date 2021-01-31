Karabağ'da gözlem başladı

Azerbaycan’ın 30 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ’da ateşkesin gözlemlenmesi kapsamında kurulan Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi dün faaliyetlerine başladı. 11 Kasım 2020’de imzalanan mutabakat zaptı uyarınca Ağdam’ın Merzili köyü yakınlarında 4 hektar alana kurulan merkezin açılışına Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Türkiye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve yetkililer katıldı.

ALİYEV’DEN ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Azerbaycan ve Rusya milli marşları ile İstiklal Marşı’nın okunduğu törende konuşan Zakir Hasanov, merkezde görev yapacak Türk ve Rus askerlere başarılar diledi. Türkiye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu da bölgedeki barış ve istikrarın Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin ve İlham Aliyev’in çabaları ve kararlı iradeleri sayesinde sağlandığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’le kritik bir telefon görüşmesi yaptı. Aliyev, ortak gözlem merkezinin açılışı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti. Putin’le de görüşen Aliyev, Rusya Devlet Başkanı’yla Ortak Gözlem Merkezine dair gelişmeleri istişare etti.

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120 ASKER VAR

65 modüler tipli yaşam ve hizmet alanının yer aldığı ortak merkezde İHA personeli dahil 60 Türk, 60 da Rus askeri görev yapacak. Mescit ve kiliseye de yer verilen ortak merkezin güvenliğini ise Azerbaycan askerleri sağlayacak. Türk ve Rus askeri, ateşkesin denetlenmesi görevi kapsamında bölgeyi gözetim altında tutacak ve olası ihlalleri rapor edecek. TSK’nın bölgede üstleneceği bir diğer önemli görevin de Rusya’nın barış gücü olarak bölgede tesis ettiği gözlem noktaları arasında devriye görevleri olması bekleniyor.

Hızlı diplomasi

Bölgede barış ve refahın tesisi kapsamında diplomasi de hızlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bakü ziyaretinde dile getirdiği Kafkasya’da 6’lı işbirliği platformunun hayata geçmesi çabaları doğrultusunda İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, önceki gün İstanbul’daydı. Zarif’in Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile yaptığı görüşmeler ilk adım olarak görüldü. Başta Nahçıvan-Bakü bağlantısı olmak üzere hayata geçecek projelerin, bölgede istikrarın tesisine etki edeceği değerlendiriliyor.