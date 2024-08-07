Karadeniz Holding CEO’su 'Seyşeller Cumhuriyeti İstanbul Fahri Konsolosu' olarak atandı

“Seyşeller Cumhuriyeti’nin İstanbul Fahri Konsolosu olarak atanmış olmaktan büyük onur duyuyorum. Bu görev Seyşeller Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki bağları güçlendirmek için büyük bir fırsat. Bu fırsatı değerlendirerek Türkiye ile Seyşeller arasındaki ekonomik, kültürel ve turizm alanlarındaki iş birliğini daha da ileriye taşımak için çalışacağız. Seyşeller'in Türkiye'de büyükelçiliği bulunmadığı göz önünde alındığında, fahri konsolosluğumuz Seyşeller Cumhuriyeti’nin İstanbul’da temsil edilmesinde ve iki ülke arasında daha yakın bir bağ kurulmasında etkili olacaktır.”