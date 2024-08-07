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Karadeniz Holding CEO’su 'Seyşeller Cumhuriyeti İstanbul Fahri Konsolosu' olarak atandı

Turizm cenneti Seyşeller Cumhuriyeti ile Türkiye’nin ilişkilerinde diplomatik dönüm noktası olacak yeni bir adım atıldı. Karadeniz Holding CEO’su Orhan Remzi Karadeniz, Seyşeller'in İstanbul Fahri Konsolosu olarak atandı.

15:38 - 7/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:39 - 7/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Fahri Konsolosluğun resmi açılışı 6 Ağustos 2024 Salı günü Karadeniz Holding’in genel merkezinde gerçekleştirildi.
Fahri Konsolosluğun resmi açılışı 6 Ağustos 2024 Salı günü Karadeniz Holding’in genel merkezinde gerçekleştirildi.

Afrika kıtasına bağlı ada ülkesi Seyşeller Cumhuriyeti ile Türkiye arasında diplomatik ve ticari ilişkileri güçlendirecek yeni bir adım atıldı. Dünyanın en büyük enerji gemisi filosuna sahip Karadeniz Holding’in CEO’su Orhan Remzi Karadeniz, Seyşeller Cumhuriyeti’nin İstanbul Fahri Konsolosu olarak görevlendirildi.


Fahri Konsolosluğun resmi açılışı, Seyşeller Cumhuriyeti’nin Dışişleri ve Turizm Bakanı Sylvestre Radegonde’nin teşrifleriyle 6 Ağustos 2024 Salı günü Karadeniz Holding’in genel merkezinde gerçekleştirildi. Törene Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği, Kağıthane Kaymakamlığı, Türk Hava Yolları’nın üst düzey temsilcilerinin yanı sıra Karadeniz Holding Yönetim Kurulu üyeleri ve şirketin üst düzey yöneticileri katıldı.


İki ülke arasında yakın bir bağ kurulacak

Seyşeller Cumhuriyeti Dışişleri ve Turizm Bakanı Sylvestre Radegonde, törende yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün arttığına dikkat çekerek “Türkiye ile Seyşeller arasındaki dostane ilişkileri daha da ileriye taşıyacak bu önemli görevlendirme, iki ülkenin ticaret ve turizm alanlarındaki karşılıklı iş birliğinin artırılması bakımından önemli bir adım. Sayın Orhan Remzi Karadeniz’in, deneyimi ve vizyonu ile bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğine olan inancımız tam. Bu atama, sadece diplomatik bağlarımızı değil, aynı zamanda ticari ilişkilerimizi de güçlendirecektir” dedi.

Seyşeller’in İstanbul Fahri Konsolosluğu görevini üstlenen Karadeniz Holding CEO’su Orhan Remzi Karadeniz, törendeki konuşmasında şunları söyledi:

  • “Seyşeller Cumhuriyeti’nin İstanbul Fahri Konsolosu olarak atanmış olmaktan büyük onur duyuyorum. Bu görev Seyşeller Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki bağları güçlendirmek için büyük bir fırsat. Bu fırsatı değerlendirerek Türkiye ile Seyşeller arasındaki ekonomik, kültürel ve turizm alanlarındaki iş birliğini daha da ileriye taşımak için çalışacağız. Seyşeller'in Türkiye'de büyükelçiliği bulunmadığı göz önünde alındığında, fahri konsolosluğumuz Seyşeller Cumhuriyeti’nin İstanbul’da temsil edilmesinde ve iki ülke arasında daha yakın bir bağ kurulmasında etkili olacaktır.”

İş birliği güçleniyor

Ekonomisinin temel kaynağı turizm olan Seyşeller Cumhuriyeti, Hint Okyanusu’nda bulunan 155 takım adadan oluşuyor. Nefes kesen mercan kumu plajları, berrak suları ve eşsiz biyolojik çeşitliliğiyle tanınan ülke, dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çekiyor. Ankara’nın ardından İstanbul’da da açılacak Fahri Konsolosluk, Seyşeller ile Türkiye arasındaki siyasi, ticari, kültürel ve turistik ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacak.

Orhan Remzi Karadeniz kimdir?

Fahri Konsolos Orhan Remzi Karadeniz
, 1971 yılı İstanbul doğumludur. Ana dili olan Türkçe’nin yanı sıra akıcı İngilizce ve Fransızca bilen Karadeniz’in; enerji sektöründe elektrik üretimi, toptan elektrik ticareti, sınır ötesi elektrik ticareti, enerji santrali inşaatı, yatırım, finans ve işletme alanlarında 30 yılı aşkın deneyimi bulunmaktadır. Türkiye’nin ilk özel üretim, toptan satış ve sınır ötesi ticaret lisanslarını alan ve ülkenin ilk özel elektrik ihracatçısı olan Orhan Karadeniz; Gana, Mozambik, Senegal, Gambiya, Lübnan ve Endonezya dahil olmak üzere birçok ülkede yenilikçi ve düşük maliyetli enerji üretimi çözümlerini yönlendiren politika geliştirmede önemli bir rol oynamıştır. Karadeniz, Seyşeller Cumhuriyeti İstanbul Fahri Konsolosu olarak atanmıştır.

#Karadeniz Holding
#Seyşeller Cumhuriyeti
#Orhan Remzi Karadeniz
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