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Kendini polis olarak tanıttı insanları dolandırdı

Bursa'da, telefonda kendisini polis olarak tanıtarak bir kişinin yüklü miktarda para ve ziynet eşyasını dolandırdığı iddia edilen zanlı Bilecik'te yakalandı.

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Haber Merkezi AA
Kendini polis olarak tanıttı insanları dolandırdı
Kendini polis olarak tanıttı

Bursa'nın Mustafa Kemalpaşa ilçesinde ikamet eden ve uzun yıllar Almanya'da yaşayan H.Ü, telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan H.A'nın (19), yüklü miktarda para ve ziynet eşyasını dolandırdığı ihbarında bulundu.

Geniş kapsamlı çalışma başlatan ekipler, inceleme sonucu olayın şüphelisi H.A'nın otobüs ile seyahat ettiğini ve Bozüyük ilçesine gelebileceğini Bozüyük Asayiş Büro Amirliği ekiplerine bildirdi.

Otobüste bulundu

Polis, Bozüyük Otogarında belirtilen otobüsü durdurarak arama yaptı. Aramada şüpheli H.A. gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelinin sırt çantasında yapılan aramada, 298 bin 555 lira, 200 avro ile çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi.

Şüpheli H.A. ile ele geçirilen para ve malzemeler, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
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