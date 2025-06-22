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Kimliğini unutan öğrenciye polis yetişti: Sınava dakikalar kala girebildi

Kimliğini unutan öğrenciye polis yetişti: Sınava dakikalar kala girebildi

12:0222/06/2025, Pazar
IHA
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Öğrenci, yardımları için polis ekiplerine teşekkür ederken, çevrede bulunan vatandaşlar da polislerin duyarlılığını takdir etti.
Öğrenci, yardımları için polis ekiplerine teşekkür ederken, çevrede bulunan vatandaşlar da polislerin duyarlılığını takdir etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde AYT sınavına girmek için evinden çıkan bir öğrenci, kimliğini unuttuğunu sınav binası önüne geldiğinde fark etti. Dakikalarla yarışılan olayda devreye giren Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli trafik polisleri, öğrenciyi sınavdan önce son anda salona yetiştirdi.

Sınava katılmak için Gündoğan Mahallesi'ndeki evinden çıkan C.K., sınav yerine ulaştığında kimliğini evde unuttuğunu fark etti. Büyük panik yaşayan öğrenciye, çevredeki vatandaşların da desteğiyle motosikletli trafik polisleri yardım etti.


Vakit kaybetmeden harekete geçen trafik ekipleri, C.K.'yı nüfus müdürlüğüne götürerek geçici kimlik belgesi çıkartılmasını sağladı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından yeniden sınav merkezine getirilen C.K., son anda sınav salonuna yetişti.






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