Kimliğini unutan öğrenciye polis yetişti: Sınava dakikalar kala girebildi

Sınava katılmak için Gündoğan Mahallesi'ndeki evinden çıkan C.K., sınav yerine ulaştığında kimliğini evde unuttuğunu fark etti. Büyük panik yaşayan öğrenciye, çevredeki vatandaşların da desteğiyle motosikletli trafik polisleri yardım etti.