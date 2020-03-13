Gündem Kırmızı bültenle aranan terörist teslim oldu Jandarmadan PKKya ikna darbesi
MARDİN

Kırmızı bültenle aranan terörist teslim oldu: Jandarmadan PKK'ya ikna darbesi

Interpol'un arananlar listesinde kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist Duygu Karayel, ikna yoluyla teslim oldu.

Haber Merkezi AA
Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor.
Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu Interpol'un arananlar listesinde kırmızı bültenle aranan PKK'lı kadın terörist, sınır kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.

İKNA YÖNTEMİYLE TESLİM OLDU

  • Kırsal alanda teröristle mücadelesini aralıksız sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütüne katılanlara ve ailelerine de ulaşarak ikna çalışması yürütüyor. Ekipler bu kapsamda Trabzon'da öğrenciyken 2003 yılında terör örgütü PKK/KCK'ya katılan, "Siya Munzur" kod adlı terörist Duygu Karayel'in ailesiyle görüştü.

Yaklaşık 6 aylık görüşmenin sonucunda Karayel, terör örgütünün kamplarından kaçarak geldiği Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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