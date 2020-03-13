Kırmızı bültenle aranan terörist teslim oldu: Jandarmadan PKK'ya ikna darbesi

Ekonomi

Benzine ikinci büyük indirim geliyor

Petrol fiyatlarındaki rekor düşüş sonrası benzin fiyatlarına 61 kuruş, motorine ise 56 kuruş olarak yansıyan büyük indirimin ikincisi geliyor. Benzin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 51 kuruş indirim beklenirken, motorinde yapılması beklenen indirim oranı ise henüz belli olmadı.