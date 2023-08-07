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Kocaeli'deki Derince Limanı'nda patlama: 10 yaralı var

Kocaeli'de Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait buğday silosunda patlama meydana geldi. Patlama tüm kentte hissedilirken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İkisi ağır 10 kişinin yaralandığı bildiren Kocaeli Valisi Yavuz, "Patlamanın TMO silosuna gemiden buğday aktarımı sırasında buğday tozu sıkışmasından kaynaklı olduğu görünüyor" dedi. Ayrıca patlamanın Derince Limanı'yla bağlantısının bulunmadığı belirtildi.

14:58 . 7/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bölgeden yükselen dumanlar böyle görüntülendi.

Bölgeden yükselen dumanlar böyle görüntülendi.

Kocaeli'de Derince Limanı yakınlarındaki Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait buğday silosunda saat 14.40 sıralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi.

Patlama kentin büyük bölümünde hissedildi.



Ekipler sevk edildi

Bölgeden yoğun dumanların yükseldiği görüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine TEM ekiplerinin de sevk edildiği öğrenildi.



Patlama anı kamerada

Kocaeli'nin Derince ilçesinde TMO silosundaki patlama anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çevredeki vatandaşlar bazı ev ve iş yerlerinin camlarının kırıldığını belirtti.

Yaralılar var

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün patlamaya ilişkin şunları söyledi:
  • "Yangın yok. Sıkışmadan dolayı patlama meydana geldi. Olayda dört-beş vatandaşımız hafif yaralandı. Hastaneye sevk edildiler. İnşallah ölüm olayı olmamıştır. Ben belediye binasından hissettim. Şu an ekipler çalışıyor. Görüldüğü gibi binaların alt kısmında yırtılmalar var bunlar çökmeye sebep olabilir. Deprem oldu sandık."

'13 siloda patlama oldu'

Kocaeli İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu ise
"5 yaralımızın olduğunu biliyoruz, ambulanslarla hastaneye sevk ettik. Şu anda hafif olarak görüyoruz, bir tanesi daha ağır gibi. Patlamanın nedenine dair henüz bir bilgimiz yok. 13 siloda patlama oldu."
ifadelerini kullandı.


Vali Yavuz: 10 vatandaşımız yaralı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz,
"TMO deposunda meydana gelen patlamada ikisi ağır 10 vatandaşımız yaralandı. Patlamanın TMO silosuna gemiden buğday aktarımı sırasında buğday tozu sıkışmasından kaynaklı olduğu görünüyor. Yangın durumu söz konusu değil. Patlama Derince Limanı'yla bağlantılı değil. Alt katlarda çökme meydana geldi ancak enkaz altında kalan kimse kalmadı"
diye konuştu.

#Kocaeli
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#patlama
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