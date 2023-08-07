Kocaeli'deki Derince Limanı'nda patlama: 10 yaralı var

Bölgeden yükselen dumanlar böyle görüntülendi.
Kocaeli'de Derince Limanı yakınlarındaki Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait buğday silosunda saat 14.40 sıralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi.
Patlama kentin büyük bölümünde hissedildi.
Ekipler sevk edildi
Bölgeden yoğun dumanların yükseldiği görüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine TEM ekiplerinin de sevk edildiği öğrenildi.
Patlama anı kamerada
Kocaeli'nin Derince ilçesinde TMO silosundaki patlama anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Çevredeki vatandaşlar bazı ev ve iş yerlerinin camlarının kırıldığını belirtti.
Yaralılar var
- "Yangın yok. Sıkışmadan dolayı patlama meydana geldi. Olayda dört-beş vatandaşımız hafif yaralandı. Hastaneye sevk edildiler. İnşallah ölüm olayı olmamıştır. Ben belediye binasından hissettim. Şu an ekipler çalışıyor. Görüldüğü gibi binaların alt kısmında yırtılmalar var bunlar çökmeye sebep olabilir. Deprem oldu sandık."