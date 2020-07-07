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ANKARA

Kurban kesecekler dikkat: Tarım ve Orman Bakanlığı 'kurban rehberi'ni güncelledi

Kurban kesecekler dikkat: Tarım ve Orman Bakanlığı 'kurban rehberi'ni güncelledi

Tarım ve Orman Bakanlığı yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık alacaklara yol gösterecek "kurban rehberi"ni yayımladı. Kurbanlık sevklerinde, alımı ve satımı ile kesiminde dikkat edilmesi gereken kurallara ilişkin rehber güncellendi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Tarım ve Orman Bakanlığı yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık alacaklara yol gösterecek "kurban rehberi"ni yayımladı.

Güncellenen rehber, hayvanların sevklerinde, alımı ve satımı ile kesiminde dikkat edilmesi gereken hususlar ile "HaySag-Hayvan Sağlığı ve Refahı" mobil uygulaması hakkında vatandaşların bilgilendirilmesini içeriyor.

Sağlıklı hayvanların belirgin görünüşleri, kurbanlıkların özellikleri ve yaş tayini için bilgiler yer alan rehbere göre, kurban edilebilmesi için koyun ve keçinin bir, sığır ve mandanın iki, devenin ise beş yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Altı ayını tamamlayan koyun da bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebiliyor.

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Kurbanlık seçiminde dikkat edilecek konuların altı çizilen rehberde, sığır ve manda ile koyun ve keçinin küpesinin olup olmadığına bakılmasının önemi vurgulandı. Rehberde, şu önerilerde bulunuldu:

  • "Çok zayıf, gebe ya da yeni doğum yapmış hayvanlar olmamalı.
  • Hayvanın kılları düzgün ve parlak, bakışları ve dış görünümü canlı olmalı.
  • Yüksek ateş, salyası ve gözde akıntısı olmamalı.
  • Pis kokulu ishali ve burun akıntısı olmamalı.
  • Öksürük ve nefes darlığı yaşamamalı.
  • Çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız olmamalı.
  • Yara, şişlik ve ödemi olmamalı.
  • Hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanlar kurban olarak tercih edilmeli."

Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli?
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Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Müslüman coğrafyalarda kurbanlık telaşı başladı. Allah'ın rızasını kazanmak için kesilen kurbanlıklar, satış alanlarındaki yerini aldı. Peki, uygun fiyata iyi bir kurbanlık almak isteyenler, kurbanlık alırken nelere dikkat etmeli? Gelin uzmanından dinleyelim.

Rehberde kurbanlık kesimi, deri yüzme ve tuzlama, karkas parçalama, iç organların çıkarılması ve sonrasında tüketmeden önce etlerin dinlendirilmesi ve saklanmasına ilişkin ayrıntılı bilgi yer alıyor.

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Kurbanlıkların, onay belgeli ve belirlenmiş yerlerde kesilmesi gerektiği belirtilen rehberde, cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlık kesimi yapılmaması istendi.

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