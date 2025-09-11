KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı

Devlet yurdu başvuru sonuçları mail veya basılı olarak adaylara duyurulmayacak. e-Devlet kapısı üzerinden sorgulama işlemleri yapılacak.

GSB yurt kayıt işlemleri 13 Eylül'de sona erecek. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 13 Eylül saat 23.00’e kadar e-Devlet kapısında yer alan "Yurt Kayıt İşlemleri" hizmetindeki taahhütnameyi onaylaması ve kendilerine verilen süre içinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerden veya "https://kyk.ziraatbank.com.tr" internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemesi gerekiyor.