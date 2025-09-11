Yeni Şafak
KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı

KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı

10:0511/09/2025, Perşembe
G: 11/09/2025, Perşembe
AA
Belirlenen kayıt takvimi içerisinde hareket etmeyen adayların kayıt hakkı yanacak.
Belirlenen kayıt takvimi içerisinde hareket etmeyen adayların kayıt hakkı yanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. GSB yurt kayıt işlemleri 13 Eylül'de sona erecek.

KYK yurt sonuçları, internet üzerinden erişime açıldı.

KYK başvuru sonuçları sorgulama

Devlet yurdu başvuru sonuçları mail veya basılı olarak adaylara duyurulmayacak. e-Devlet kapısı üzerinden sorgulama işlemleri yapılacak.

Yurt başvuru sonuçlarına
linkinden ulaşılabiliyor.

Kayıtlar için son gün 13 Eylül

GSB yurt kayıt işlemleri 13 Eylül'de sona erecek. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 13 Eylül saat 23.00’e kadar e-Devlet kapısında yer alan "Yurt Kayıt İşlemleri" hizmetindeki taahhütnameyi onaylaması ve kendilerine verilen süre içinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerden veya "https://kyk.ziraatbank.com.tr" internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemesi gerekiyor.

Yedek sırası bekleyen öğrenciler için yerleştirmeler devam edecek. Öğrenciler her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri güncellenen yedek sırasını takip edebilecek.

Kayıt işlemlerinde sorun yaşayan öğrenciler, ALO GSB (444 0 472), KYK_DESTEK ve GSB_DESTEK üzerinden yardım alabilecek.



