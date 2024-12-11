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Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi

Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi

14:4311/12/2024, Çarşamba
G: 11/12/2024, Çarşamba
AA
Yeni Şafak
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Lütfü Savaş, partisini DEM Parti üzerinden eleştirmişti.
Lütfü Savaş, partisini DEM Parti üzerinden eleştirmişti.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), partiyle ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, oy birliğiyle partiden ihraç edilmesine karar verdi. Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" ifadelerini kullanmıştı.

CHP YDK, parti genel merkezinde toplandı.

Edinilen bilgiye göre, toplantıda, parti içi disiplin dosyaları ele alınırken, CHP'ye yönelik ifadeleri nedeniyle daha önce "kesin ihraç" sebebiyle disipline sevk edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın dosyası da görüşüldü.

Kurulda, sözlü ve yazılı savunması ele alınan Savaş'ın, oy birliğiyle partiden ihraç edilmesine karar verildi.

Lütfü Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" ifadelerini kullanmıştı.

#Lütfü Savaş
#CHP
#DEM

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