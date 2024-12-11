Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi

Lütfü Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" ifadelerini kullanmıştı.