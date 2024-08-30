Malatya'da feci kaza! Raylarda takılı kalan patpata yük treni çarptı: Anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı İnce Bilgili toprağa verildi, sürücü Yahya Polat D. ise gözaltına alındı. Soruşturmayı sürdüren polis ve jandarma ekipleri, Yahya Polat D.'nin otomobilini Malatya-Adıyaman kara yolunda park halinde buldu. Ekipler, otomobil sürücüsünün adresini tespit ederek, gözaltına aldı. Bilgili 'ye çarpan ikinci otomobilin tespit edilmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.