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Malatya'da feci kaza! Raylarda takılı kalan patpata yük treni çarptı: Anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti

Malatya'da, üzerinden geçtiği sırada raylarda takılı kalan tarım aracına yük treni çarptı. Meydana gelen kaza sonucu 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracında bulunan anne ve iki çocuğu hayatını kaybederken, baba ise yaralandı. Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve jandarmanın makinisti gözaltına aldığı bildirildi.

19:26 - 30/08/2024 Cuma
Malatya'da tarım aracına yük trenini çarpması sonucu üç kişi hayatını kaybetti.
Malatya'da tarım aracına yük trenini çarpması sonucu üç kişi hayatını kaybetti.

Malatya'da yük treninin 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracına çarpması sonucu anne ve iki çocuğu yaşamını yitirdi, baba ise yaralandı.

Patpatın, yük nedeniyle raylarda takılı kaldığı öğrenildi.

Kaza, öğleden sonra Battalgazi ilçesine bağlı Ağılyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Hemzemin geçit olmayan yerden geçmeye çalışan patpat, içindeki yük dolayısıyla raylarda takılı kaldı. Malatya'dan Elazığ istikametine ilerleyen yük treni, rayların üzerindeki tarım aracına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada Leyla Acar (35) olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Eymen Asaf Acar (5) ve Muaz Acar (2) da kaldırıldıkları İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralanan baba Orhan Acar ise tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma, makinisti gözaltına aldı.



#Malatya
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#Yük Treni
#Patpat
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