Mansur Yavaş: Altılı masa isterse aday olurum

Muhalefette cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar sürerken, ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Bugün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesinin ardından gençlerle bir araya gelen Yavaş, altılı masanın kendisini aday göstermesi durumunda bunu kabul edeceğini belirtti.

ADAYLIĞA YEŞİL IŞIK

Konuyla ilgili gelen soruya "Ben bu soruyu duymamak için hiçbir yere gitmiyorum." şeklinde yanıt veren Yavaş, daha sonra adaylığa yeşil ışık yaktı.

Yavaş, "Bizden başka bir görev beklenirse biliyorsunuz bu altılı masanın görevi. Onlar ne derse ona uyacağız." dedi.

GÜNDEM Mansur Yavaş 'Ekim ayında bitecek' demişti: Lodumlu’da tabela var park yok

GÜNDEM Adrese teslim 62 milyon lira: Mansur Yavaş'tan CHP milletvekiline büyük kıyak