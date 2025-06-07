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Menteşe'de ticari araçlar çarpıştı: 3 ağır yaralı

Menteşe'de ticari araçlar çarpıştı: 3 ağır yaralı

11:307/06/2025, Cumartesi
G: 7/06/2025, Cumartesi
IHA
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Ticari araçlar çarpıştı.
Ticari araçlar çarpıştı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ticari araçların çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Yerkesik Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. (43) idaresindeki 48 AFT 132 plakalı araç, karşı yönden gelen T.T. (53) yönetimindeki 28 AAC 776 araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlardaki 3 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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