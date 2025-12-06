Mersin’de son bir ayda bin 50 şüpheli gözaltına alındı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların huzur ile güvenliğinin en üst seviyede tutulması amacıyla kasım ayı boyunca il genelinde geniş kapsamlı uygulamalar gerçekleştirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerinin koordinesinde yapılan çalışmalarda 189 bin 971 kişi sorgulandı, bin 50 şüpheli gözaltına alındı. Denetimlerde 90 ruhsatsız tabanca, 27 tüfek, 1452 gram uyuşturucu, 1195 sentetik hap, 160 litre kaçak alkol ve 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.