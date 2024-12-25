Meteoroloji bölge bölge paylaştı: Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısında bulundu. Yapılan uyarılarda rüzgarın bugün öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde, Marmara'da ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde olacağı belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın bugün öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Marmara'da ise fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde olacağı, cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.