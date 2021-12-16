Gündem İstanbul Valiliğinden kar uyarısı
İSTANBUL

İstanbul Valiliğinden kar uyarısı

İstanbul Valiliği, kentte karla karışık yağmurun etkili olacağını belirtti. Valilik, önümüzdeki 5 gün beklenen hava durumu açıkladı. Kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesinin ve kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmurun etkili olmasının beklendiğini bildirildi.

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Haber Merkezi DHA
İstanbul Valiliğinden kar uyarısı
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İstanbul Valiliği, kentte karla karışık yağmurun etkili olacağını belirtti.

Olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istenilen açıklamada gün gün hava durumu şu şekilde belirtildi:

  • Perşembe: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, batı ilçelerinin (Silivri, Çatalca, Arnavutköy) yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
  • Cuma: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, batı ilçelerinin (Silivri, Çatalca, Arnavutköy) yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
  • Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, batı ilçelerinin (Başakşehir, Çatalca, Silivri) ve ilin yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
  • Pazar: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, batı ilçelerinin (Arnavutköy, Çatalca, Silivri) karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
  • Pazartesi: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
  • Salı: Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Arnavutköy, Ataşehir, Bağcılar, Başakşehir, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Pendik, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Ümraniye) geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzeyli yönlerden orta kuvvette, Cumartesi ve Pazar günlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Yeni haftada İstanbul'a kar geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Kars ve Ardahan çevreleri dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.<br>
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Kıyı kesimler, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.<br>
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Ülke genelinde başlayan sağanak ve kar yağışı hafta sonu ve önümüzdeki hafta da devam edecek. Hava sıcaklığı batı kesimlerinde mevsim normallerinin altına düşecek.<br>
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İstanbul'da önümüzdeki dört gün boyunca aralıklarla yağmur etkili olacak. Hava sıcaklığı, yeni haftaya kadar 7-9 derece arasında seyredecek.<br>
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İstanbul'da pazartesi gününe dikkat<br><br>Genellikle yağmur ve sağanağın etkili olduğu İstanbul'da, pazartesi günü kent genelinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.<br>
Yeni haftada İstanbul'a kar geliyor
Ülke genelinde etkili olan sağanak ve kar yağışı etkisini önümüzdeki günlerde artıracak. peki İstanbul'da kar yağışı ne zaman etkili olacak?

İstanbul'un ilçesinde kar kalınlığı 7 santimi buldu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul ve çevresi için kar ve sulu kar yağışı uyarıları yapılmıştı.
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Yapılan uyarıların ardından kentin yüksek ilçelerine başta Silivri ve Çatalca olmak üzere kar yağışı dün gece saatlerinden itibaren başladı.
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Bugün sabah ve öğle saatlerinde de devam eden kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde kar kalınlığının beş ile yedi santim arasında olduğu görüldü.
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Kar küreme araçları ve ekipler ise yolların kapanmaması noktasında çalışmalarına devam etti.
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Öte yandan kar yağışının olduğu alanlarda kartpostallık görüntüler oluştu. Oluşan görüntü drone ile havadan görüntülendi.
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İstanbul'un ilçesinde kar kalınlığı 7 santimi buldu
İstanbul Çatalca'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. Kar küreme araçları sürekli olarak çalışırken, kartpostallık görüntü oluşturan kar drone ile havadan görüntülendi.
Bankalara uyarı

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