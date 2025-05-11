Metrobüsler çarpıştı: 1 ölü 48 yaralı

İstanbul’da ölümlü metrobüs kazası meydana geldi. Feci olay dün saat 16.00 sıralarında yaşandı. Büyükçekmece istikametinde seyreden metrobüs, Haramidere Sanayi Durağı’nda yolcu almak için duran metrobüse arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere gönderildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 48 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Vefat eden kişinin Ebru Heper (37) olduğu belirlendi. Kazanın nedeni yapılacak soruşturmanın ardından ortaya çıkacak. Metrobüsteki yolcular yaşananlara tepki gösterdi.