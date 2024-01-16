MHP'de 55 aday daha netleşti

MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, 3 il, 10 büyükşehir ilçe, 42 ilçe için 55 belediye başkan adayı belirlendi. Buna göre MHP, Kars’ta akademisyen Ötügen Senger’i, Elazığ’da Murat Aygen’i, Isparta’da ise Yusuf Ziya Günaydın’ı aday gösterdi. AK Parti, ittifak kapsamında Kars’ta MHP’nin adayını destekleyecek. Isparta ve Elazığ’da ise iki parti belediye başkanlığını kazanmak için yarışacak. MHP, Ankara Ayaş’ta Mehmet Kirazdibi’ni, Antalya Korkuteli’nde Sadık Önal’ı, Denizli Buldan’da Mesut Sarıbaloğlu’nu, İzmir Çeşme’de Esat Tanık’ı, Erzincan Otlukbeli’nde Yusuf Tektaş’ı, Kastamonu Bozkurt’ta Bozkurt Ekeş’i, aday gösterdi. MHP, daha önce 110 adayını daha kamuoyuna duyurmuştu.