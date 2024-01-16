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MHP'de 55 aday daha netleşti

MHP, Kars, Elazığ ve Isparta ile 10 büyükşehir ilçesi ve 42 ilçe için başkan adaylarını açıkladı. 55 belediye başkan adayı, yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda belirlendi.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 - 16/01/2024 Salı
Güncelleme: 01:51 - 16/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Devlet Bahçeli.
Devlet Bahçeli.

MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, 3 il, 10 büyükşehir ilçe, 42 ilçe için 55 belediye başkan adayı belirlendi. Buna göre MHP, Kars’ta akademisyen Ötügen Senger’i, Elazığ’da Murat Aygen’i, Isparta’da ise Yusuf Ziya Günaydın’ı aday gösterdi. AK Parti, ittifak kapsamında Kars’ta MHP’nin adayını destekleyecek. Isparta ve Elazığ’da ise iki parti belediye başkanlığını kazanmak için yarışacak. MHP, Ankara Ayaş’ta Mehmet Kirazdibi’ni, Antalya Korkuteli’nde Sadık Önal’ı, Denizli Buldan’da Mesut Sarıbaloğlu’nu, İzmir Çeşme’de Esat Tanık’ı, Erzincan Otlukbeli’nde Yusuf Tektaş’ı, Kastamonu Bozkurt’ta Bozkurt Ekeş’i, aday gösterdi. MHP, daha önce 110 adayını daha kamuoyuna duyurmuştu.



#Yerel Seçim
#Siyaset
#MHP
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