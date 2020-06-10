Milli Savunma Bakanı Akar: Yunanistan'ın Türkiye ile savaşmak isteyeceğini düşünmüyorum

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, A Haber canlı yayınında gündemi değerlendiriyor. Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Sorunları aşmak kararlılığındayız

Biz Yunanistan ile Ege'de, Akdeniz'de olabildiğince sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirmek suretiyle, konuşmak suretiyle sorunları aşmak kararlılığıyla çalışıyoruz. Ve bu noktada da bazı ilerlemeler kaydediyoruz.

DÜNYA Yunanistan'da postal krizi: Askere alımlar durduruldu

Bizimle savaşmak istemezler

Yunanistan'ın Türkiye ile savaşmak isteyeceğini düşünmüyorum. Matematiksel olarak uygun olmayacağının altını çizmek istiyorum. Konuşalım tartışalım diyoruz.

AA Bakan Akar Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile NATO toplantısında görüşmüştü.

Adalar Lozan'a aykırı olarak silahlandırıldı

23 adanın 16'sı Lozan anlaşmasına karşı-aykırı olarak silahlandırıldı. Gayri askeri statüdeki adalar. Bunu istemek tehdit mi? Karasuları 6 mil, hava sahası 10 mil olan bir ülke yok. Biz bu kadar abartılı durumlar karşısında dahi soğukkanlılığımızı koruyoruz. Görüşelim, konuşalım diyoruz.

DÜNYA Türkiye-Libya anlaşmasına özendiler: Yunanistan ve İtalya MEB anlaşması imzaladı

GÜNDEM Milli Savunma Bakanı Akar: Hafter'in Libya dışında olduğu yönünde bilgi aldık

DÜNYA Doğu Yunanistan özerklik istiyor

YUNANİSTAN'IN AYASOFYA TEPKİSİ

Ne Yunanistan ne bir başka ülke İslam karşıtlığıyla, Türk karşıtlığıyla bir yere varamaz. Bu yapılan yanlışlar kendilerini etkiler.

GÜNDEM Türkiye'nin seçeneği çok: Can kaybı riski olmadan Atina dahi vurabilir

DÜNYA Türkiye'nin adımları Yunanistan'ı korkuttu

Kendi açınızdan konuşursanız siz bizim İçişlerimize karışırsınız. Ayasofya her şeyiyle Türkiye Cumhuriyeti'ne ait. Siz bu yapıyı hiçbir şekilde dizayn etmeye kalkamazsınız.

GÜNDEM AK Parti'den Ayasofya açıklaması: Temmuz'da gerekli adımlar atılacak

DÜNYA Yunanistan: Erdoğan’ın istek ve açıklamalarının arkasını getirme imkânı olabilir, biz de her türlü senaryoya hazırız

GÜNDEM MHP Lideri Bahçeli: Ayasofya’dan ezan sesi yükselecek