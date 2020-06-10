Milli Savunma Bakanı Akar: Yunanistan'ın Türkiye ile savaşmak isteyeceğini düşünmüyorum
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündemi değerlendiriyor. Yunanistan ile ilgili yaşanan gelişmeleri değerlendiren Akar Yunanistan'ın Türkiye ile matematiksel olarak savaşacaklarını düşünmüyorum. Biz konuşalım tartışalım diyoruz" ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, A Haber canlı yayınında gündemi değerlendiriyor. Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Sorunları aşmak kararlılığındayız
Biz Yunanistan ile Ege'de, Akdeniz'de olabildiğince sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirmek suretiyle, konuşmak suretiyle sorunları aşmak kararlılığıyla çalışıyoruz. Ve bu noktada da bazı ilerlemeler kaydediyoruz.
Bizimle savaşmak istemezler
Yunanistan'ın Türkiye ile savaşmak isteyeceğini düşünmüyorum. Matematiksel olarak uygun olmayacağının altını çizmek istiyorum. Konuşalım tartışalım diyoruz.
Adalar Lozan'a aykırı olarak silahlandırıldı
23 adanın 16'sı Lozan anlaşmasına karşı-aykırı olarak silahlandırıldı. Gayri askeri statüdeki adalar. Bunu istemek tehdit mi? Karasuları 6 mil, hava sahası 10 mil olan bir ülke yok. Biz bu kadar abartılı durumlar karşısında dahi soğukkanlılığımızı koruyoruz. Görüşelim, konuşalım diyoruz.
YUNANİSTAN'IN AYASOFYA TEPKİSİ
Ne Yunanistan ne bir başka ülke İslam karşıtlığıyla, Türk karşıtlığıyla bir yere varamaz. Bu yapılan yanlışlar kendilerini etkiler.
Kendi açınızdan konuşursanız siz bizim İçişlerimize karışırsınız. Ayasofya her şeyiyle Türkiye Cumhuriyeti'ne ait. Siz bu yapıyı hiçbir şekilde dizayn etmeye kalkamazsınız.