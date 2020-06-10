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Gündem Milli Savunma Bakanı Akar Yunanistanın Türkiye ile savaşmak isteyeceğini düşünmüyorum
POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Akar: Yunanistan'ın Türkiye ile savaşmak isteyeceğini düşünmüyorum

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündemi değerlendiriyor. Yunanistan ile ilgili yaşanan gelişmeleri değerlendiren Akar Yunanistan'ın Türkiye ile matematiksel olarak savaşacaklarını düşünmüyorum. Biz konuşalım tartışalım diyoruz" ifadelerini kullandı.

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Arşiv - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Yunan Savunma Bakanı ile görüşmesi.
Arşiv - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Yunan Savunma Bakanı ile görüşmesi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, A Haber canlı yayınında gündemi değerlendiriyor. Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Sorunları aşmak kararlılığındayız

Biz Yunanistan ile Ege'de, Akdeniz'de olabildiğince sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirmek suretiyle, konuşmak suretiyle sorunları aşmak kararlılığıyla çalışıyoruz. Ve bu noktada da bazı ilerlemeler kaydediyoruz.

Yunanistan'da postal krizi: Askere alımlar durduruldu
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Yunanistan'da postal krizi: Askere alımlar durduruldu

Bizimle savaşmak istemezler

Yunanistan'ın Türkiye ile savaşmak isteyeceğini düşünmüyorum. Matematiksel olarak uygun olmayacağının altını çizmek istiyorum. Konuşalım tartışalım diyoruz.

AA
Bakan Akar Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile NATO toplantısında görüşmüştü.

Adalar Lozan'a aykırı olarak silahlandırıldı

23 adanın 16'sı Lozan anlaşmasına karşı-aykırı olarak silahlandırıldı. Gayri askeri statüdeki adalar. Bunu istemek tehdit mi? Karasuları 6 mil, hava sahası 10 mil olan bir ülke yok. Biz bu kadar abartılı durumlar karşısında dahi soğukkanlılığımızı koruyoruz. Görüşelim, konuşalım diyoruz.

Türkiye-Libya anlaşmasına özendiler: Yunanistan ve İtalya MEB anlaşması imzaladı
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Türkiye-Libya anlaşmasına özendiler: Yunanistan ve İtalya MEB anlaşması imzaladı

Milli Savunma Bakanı Akar: Hafter'in Libya dışında olduğu yönünde bilgi aldık
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Milli Savunma Bakanı Akar: Hafter'in Libya dışında olduğu yönünde bilgi aldık

Doğu Yunanistan özerklik istiyor
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Doğu Yunanistan özerklik istiyor

YUNANİSTAN'IN AYASOFYA TEPKİSİ

Ne Yunanistan ne bir başka ülke İslam karşıtlığıyla, Türk karşıtlığıyla bir yere varamaz. Bu yapılan yanlışlar kendilerini etkiler.

Türkiye'nin seçeneği çok: Can kaybı riski olmadan Atina dahi vurabilir
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Türkiye'nin seçeneği çok: Can kaybı riski olmadan Atina dahi vurabilir

Türkiye'nin adımları Yunanistan'ı korkuttu
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Türkiye'nin adımları Yunanistan'ı korkuttu

Kendi açınızdan konuşursanız siz bizim İçişlerimize karışırsınız. Ayasofya her şeyiyle Türkiye Cumhuriyeti'ne ait. Siz bu yapıyı hiçbir şekilde dizayn etmeye kalkamazsınız.

AK Parti'den Ayasofya açıklaması: Temmuz'da gerekli adımlar atılacak
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AK Parti'den Ayasofya açıklaması: Temmuz'da gerekli adımlar atılacak

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MHP Lideri Bahçeli: Ayasofya’dan ezan sesi yükselecek

Ayasofya'da 'Fetih Suresi' sesleri yükseldi
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Ayasofya'da 'Fetih Suresi' sesleri yükseldi
İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlamaları koronavirüs salgınının gölgesinde coşku ve heyecanla devam ediyor. Ayasofya'da düzenlenen Fetih Şöleni programında Fetih Suresi okundu.

Ayasofya tarihinde ilk: Çıplak sesle okunmuş akustik test kaydı yapıldı
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Ayasofya tarihinde ilk: Çıplak sesle okunmuş akustik test kaydı yapıldı
Müzisyen Emre Yücelen, yaklaşık bin 500 yıllık tarihe sahip Ayasofya Müzesi tarihinde ilk kez, çıplak sesle okunmuş akustik test kayıtları gerçekleştirdi. Özel izin ile yapılan akustik testi çalışmalarında, ses ve görüntü kayıtları alınırken Ayasofya'da akustiğin bozulmaması için çekim süresince çalışanların Ayasofya içinde bulunmasına izin verilmedi. Ayasofya kubbesi altında ikili ezan, müezzin mahfilinde saba makamı ezan, mihrapta Fetih ve Nasr sureleri hiçbir ses sistemi desteği olmadan, çıplak ses ile okundu.


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85 yıl önce Ayasofya'nın açılışı böyle duyuruldu: Ayasofya Müzesi bu sabahtan itibaren halka ve seyyahlara açık giriş 11 buçuk kuruş

Ayasofya, 1935 yılında müzeye dönüştürüldü. 1935 yılının Şubat ayında çıkan gazeteler Ayasofya'nın açılmasını ilk sayfadan duyurdu. Cumhuriyet, Akşam, Zaman, Kurun ve Haber gazetelerinde yer alan haberlerde müzeye konulacak eserlerin toplanıldığı, camideki levha ve halıların kaldırıldığı yazıyor. 1935 yılının Şubat ayında müzeyi gezmek isteyenlerin vereceği ücret ise 11 buçuk kuruş olarak belirlenmişti. 2 Şubat 1935 tarihli haberlerde ise İstanbulluların ve o dönemlerde şehirde bulunan Alman seyyahların müzeyi gezdiği aktarılıyor.

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