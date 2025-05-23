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Minguzzi ailesine tehdit davasında karar çıktı

Minguzzi ailesine tehdit davasında karar çıktı

14:1123/05/2025, Cuma
G: 23/05/2025, Cuma
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Minguzzi ailesine tehdit davasında karar.
Minguzzi ailesine tehdit davasında karar.

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde, aileye tehditte bulunan 5 çocuktan 4'ü adli kontrol koşuluyla beraat ederken, 1 kişi ise 4 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

İstanbul Kadıköy'de öldürülen
Mattia Ahmet Minguzzi
cinayetinde aileyi tehdit eden 5 çocuğun yargılandığı davada karar açıklandı.

Mahkeme, 5 çocuk hakkında yaş indirimi uygulayarak "Suçu ve suçluyu övme" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.


"Silahla birden fazla kişiyle tehdit" suçlamasıyla yargılanan 5 sanıktan 4’ü bu suçtan adli kontrol şartıyla beraat etti.

M.G. hakkında ise tutukluluk halinin devamına ve 4 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

Hazırlanan iddianame doğrultusunda Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi'nde açılan kamu davasında duruşma saat 11.30’da başladı. Duruşma basına kapalı olarak gerçekleştirilirken taraf ve sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.


Tehdit mesajları iddianamede


Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi ve annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi "müşteki" olarak yer alıyor.


İddianamede, 24 Ocak'ta bıçaklanmasının ardından hastanede tedavi altına alınan Mattia Ahmet Minguzzi'nin 9 Şubat'ta öldüğü, olaya ilişkin İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde 2 sanık hakkında dava açıldığı belirtiliyor.


Mahkemede ilk duruşmanın yapılacağı 10 Nisan'dan kısa süre önce sosyal medyada farklı kullanıcı isimlerine sahip hesaplardan müştekilere yönelik ısrarla ve sistematik olarak silah fotoğrafının atıldığı kaydedilen iddianamede, tehdit içerikli mesajlara da yer veriliyor.


İddianamede, müşteki Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin telefonuna 6 Nisan'da M.G'ye ait numaradan gelen mesajda, tehdit edenlerden birinin özür dilediği ve pişman olduğunun iletildiği ancak Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünün mail hesabına gelen ihbarda müşteki ve ailesine yönelik tehdit içerikli paylaşımlar yapılan sosyal medya hesabının M.G. tarafından kullanıldığının bildirildiği aktarılıyor.


7 yıl 2'şer yıla kadar cezaları isteniyor


Savcılık, iddianamede M.G, E.K, A.S.D, H.E.A. ve K.G'nin "zincirleme şekilde birden fazla kişiyle silahla tehdit", "suçu ve suçluyu övmek" suçlarından 1 yıl 8'er aydan 7 yıl 2'şer aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep ediyor.


İddianamede 18 yaşından küçük K.Y. hakkında ise "kovuşturmaya yer olmadığına dair karar" verildiği belirtiliyor.



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