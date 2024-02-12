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MSB: Saldırı hazırlığındaki dört PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
09:49 - 12/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:07 - 12/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Türkiye, terörle mücadelede kararlı adımlarını sürdürüyor. Son zamanlarda gerçekleştirilen operasyonlar ve alınan güvenlik tedbirleri ile terör örgütlerine karşı etkili bir mücadele yürütülüyor.


Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "
Suriye'nin kuzeyini kana bulamaktan, bölge halkının huzur ve güvenliğini bozmaktan başka amacı olmayan PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi"
denildi.



#MSB
#Fırat Kalkanı
#PKK
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