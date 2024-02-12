MSB: Saldırı hazırlığındaki dört PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Türkiye, terörle mücadelede kararlı adımlarını sürdürüyor. Son zamanlarda gerçekleştirilen operasyonlar ve alınan güvenlik tedbirleri ile terör örgütlerine karşı etkili bir mücadele yürütülüyor.
Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "
Suriye'nin kuzeyini kana bulamaktan, bölge halkının huzur ve güvenliğini bozmaktan başka amacı olmayan PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi"
denildi.
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1 saat önce