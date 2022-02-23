Gündem Annelerin mutlu günü PKKdan kaçan iki terörist teslim oldu
MUŞ

Annelerin mutlu günü: PKK'dan kaçan iki terörist teslim oldu

PKK terör örgütünün elinden kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olması, Muş'ta HDP önünde evlat nöbeti tutan anneleri hem sevindirdi hem de umut oldu. Muş'ta çocuklarının PKK terör örgütü tarafından kandırılarak kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin nöbeti devam ediyor. HDP İl Başkanlığı önünde nöbet tutan aileler, evlatlarına kavuşacağı günü bekliyor. Parti binası önüne gelen anneler, 45'inci haftada da oturma eylemine devam etti.

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Haber Merkezi İHA
Muş haberleri: ​Annelerin mutlu günü: PKKdan kaçan iki terörist teslim oldu
İki terörist daha PKK'dan kaçarak teslim oldu.

Parti binası önüne gelen anneler, 45’inci haftada da oturma eylemine devam etti. Dondurucu soğuğa rağmen "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizleri açan anneler, HDP ve PKK’ya tepki gösterdi.

HDP önünde nöbete devam eden annelerden Gülbahar Teker, çocuklarını beklemeye devam ettiklerini söyledi. Kar, kış, çamur demeden HDP ve PKK’dan çocuklarını istediklerini anlatan Teker, “Allah’a şükür yavaş yavaş çocuklarımız geliyor.

Dün yine 2 çocuk teslim oldu. Biz kimseden korkmuyoruz ve buradayız. Teslim olanlarda bizim evladımızdır. İnşallah bizim çocuklarımızda gelecek. Gelip teslim olmaları bizi çok mutlu etti. Gençlere sesleniyorum; herkes gelip teslim olsun. Ceza yok gelsinler devlete teslim olsunlar. Orası sizin yeriniz değil. Sizin yeriniz burası. Korkmayın gelin teslim olun.” dedi.

Anne Ayten Koçhan da, 45 haftadan bu yana evlat nöbeti tuttuklarını belirterek, “Bir çocuk dağda kalana kadar biz burada bekleyeceğiz. Onlarda bizim evladımız. Onlar geldi teslim oldu biz çok sevindik.

İnşallah bizimkilerde gelir teslim olur. Yavrum hepiniz ana evladısınız. Hepiniz bizim ciğerimizsiniz. Gelin teslim olun. PKK’dan, HDP’den çocuklarımızı istiyoruz. Yılanın başı HDP’dir. Gelsin çocuklarımız teslim olsun. Yeter gözyaşı döktük. Yeter analar babalar sızlandı.” ifadelerini kullandı.

Anne Ayten Koçhan da, 45 haftadan bu yana evlat nöbeti tuttuklarını belirterek, “Bir çocuk dağda kalana kadar biz burada bekleyeceğiz. Onlarda bizim evladımız. Onlar geldi teslim oldu biz çok sevindik. İnşallah bizimkilerde gelir teslim olur. Yavrum hepiniz ana evladısınız. Hepiniz bizim ciğerimizsiniz. Gelin teslim olun. PKK’dan, HDP’den çocuklarımızı istiyoruz. Yılanın başı HDP’dir. Gelsin çocuklarımız teslim olsun. Yeter gözyaşı döktük. Yeter analar babalar sızlandı.” ifadelerini kullandı.

Baba Şemsettin Özcan ise HDP’nin önünde bekleyişini sürdürdüğünü vurgulayarak, “Allah’a çok şükür 2 çocuk geldi. Biri Muş Vartolu ve biz çok sevindik. Sesimizi duyuyorsanız sizde gelin teslim olun. Burada kar, kış, yağmur var. Biz burada sizin için bekliyoruz. Siz gelene kadar buradaki çadırda, HDP önündeyiz. Lanet olsun HDP’ye. HDP bizi rezil etti, HDP Kürtleri rezil etti. HDP’nin Kürt’le bir ilgisi yoktur.” diye konuştu.

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Vanlı annelerin evlat nöbeti bir yaşında

Evlat nöbetindeki anne: Hepiniz gelin bitsin bu acımız
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Evlat nöbetindeki anne: Hepiniz gelin bitsin bu acımız

Muş'taki evlat nöbeti gün geçtikçe büyüyor
FOTOĞRAF 7
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Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin eylemi devam ediyor.
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Her hafta çarşamba günleri HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan ailelerin sayısı, bir ailenin daha katılımıyla 27'ye yükseldi.
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44 haftadır eylemlerini sürdüren aileler arasına, Şefik Mutlu da katıldı.
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1999 yılında çobanlık yaptığı sırada dağa çıkarılan oğlu için eyleme katılan baba Şefik Mutlu, 23 yıldır haber alamadığı ve 37 yaşında olduğunu söylediği oğlunun dönüp gelmesi için teslim ol çağrısında bulundu.
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Baba Mutlu, “Oğlum 1999 yılında çobanlık yapıyordu. Dağda hayvanları otlattığı sırada PKK'ya rastlamış ve çocuğumu götürmüşler. O günden beri evladımdan hiçbir haber alamadık. Eğer oğlum beni duyuyorsa, neredeyse bize göndersinler. Oğlum var mı, yok mu bilgimiz olsun. Ben çocuğumu istiyorum. Ben hiç unutamıyorum çocuğumu. O gelene kadar da eylemdeyim” diye konuştu.<br>Evlat nöbetindeki annelerden Ayten Koçhan ise “Biz sadece çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı bize versinler. Yeter anneler ağladı. Oğlum Ersin, eğer beni duyuyorsan, görüyorsan yavrum bizi düşünmüyorsan kızını düşün ve kızın şu anda perişan bir halde. Kızın Hira için gel, teslim ol yavrum” dedi.
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Muş'taki evlat nöbeti gün geçtikçe büyüyor
Muş'ta evlat nöbeti tutan, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin sayısı 27'ye yükseldi. 14 yaşındayken 1999 yılında kaçırılan oğlu Emrah için eyleme katılan baba Şefik Mutlu, "O gelene kadar eylemdeyim" dedi.
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