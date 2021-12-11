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MUŞ

Muş’ta 31 yerleşim yeri ulaşıma açıldı

Muş’ta yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 10 köy, 21 mezra yolu yeniden ulaşıma açıldı.

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Haber Merkezi İHA
Muş’ta 31 yerleşim yeri ulaşıma açıldı
Ulaşıma kapanan 31 yerleşim yerinde İl Özel İdaresi kar kaplanları tarafından yol açma çalışması başlatıldı.

Kentte özellikle kırsal kesimde etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 31 yerleşim yerinde İl Özel İdaresi kar kaplanları tarafından yol açma çalışması başlatıldı.

İHA

2 bin 500 rakımlı Çavuştepe mevkiindeki Üçevler grup köy yolunda zorlu çalışma yürüten kar kaplanları, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu bölgelerde zincir takarak güçlükle ilerleyebildi. Sarp dağların arasından geçen karlı yolları aşmaya çalışan ekipler, zaman zaman sis nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye düştüğü bölgelerde fedakarca çalışarak köy ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açtı.

İHA

Bölgede yol açma çalışmasına katılan İl Özel İdaresi operatörü Mithat Yakışan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle Üçevler grup köy yolunda 10 köy ve 21 mezra yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

İHA

Tipi nedeniyle bazı noktalarda kar kalınlığının yer yer çok yükseldiğini anlatan Yakışan, "Çalışmalarımız devam ediyor. Bazı yerlerde de sis nedeniyle çalışmalarımızda zorlanıyoruz. Ama yine de her şeye rağmen yolların tamamını açıp, vatandaşların ulaşımlarını sağlıyoruz" dedi.

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