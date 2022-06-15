Gündem Muşta çocukları PKKlı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
MUŞ

Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı. Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi.

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Haber Merkezi AA
Muşta çocukları PKKlı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Muş'ta 37 aile, 61 haftadır evlat nöbetinde.

HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk Düşmanı Parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı Dolandıran Parti", "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, HDP'ye tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, 61 haftadır HDP'nin önünde eylem yaptıklarını söyledi.

Çocuklarını HDP ve PKK'dan istediklerini dile getiren Koçhan, "Çocuklarımızı nasıl götürdüyseler öylede versinler. Biz kalleşleri devletimizin içinde istemiyoruz. Biz evlatlarımızı istiyoruz. Yeter artık annelerin ağladığı. Evlatlarımız dönsünler. Onların çocukları olsa böyle kabul ederler miydi? Kar, kış, yağmur demeden evlatlarımız için buradayız. Bir çocuk bile dağda kalmayıncaya kadar burada eylem yapacağız." diye konuştu.

Baba Şemsettin Özcan ise özlemle çocuklarının yolunu beklediklerini belirterek, "HDP nasıl çocuğumuzu kaçırıp götürdü PKK'ya verdi, öylede geri getirsin. Sonuna kadar eylemi sürdüreceğiz. Çocuklar, sesimizi duyuyorsanız hemen gelin devletinize teslim olun. Başka yerde yaşamayın. Onların çocukları nerede okuyor, bizim çocuklarımızın haline bakın. Çocukları alıncaya kadar buradan ayrılmayacağız." ifadelerini kullandı.

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