Muş’ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri beş gün yasaklandı

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin gerek ülke genelinde gerekse sınır dışındaki terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlarının devam ettiği ifade edildi.

Terör örgütlerine müzahir kesimler tarafından söz konusu operasyonlar gerekçe gösterilerek toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılabileceği değerlendirildiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketlerine ve terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği, halkın yoğun olarak yaşadığı yerlerin hedef seçilebileceği, sansasyonel eylemler gerçekleştirilerek kamu düzeni ile halkın can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürülebileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca önümüzdeki günler için yasa dışı örgütler ve uzantıları tarafından çeşitli sosyal medya platformlarında ülke genelinde eylem çağrıları yapılmaktadır. Belirtilen olayların kamu düzenini etkileyecek şekilde ilimizde yaşanmaması ve olması muhtemel olayların önüne geçilebilmesi, tesis olunan huzur ve güven ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının önlenmesi ve terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi amacıyla 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17’inci, 19’uncu ve 22’nci maddeleri ile 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu 11’inci maddesi (A) ve (C) fıkrası hükümleri kapsamında valilik ve kaymakamlık makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere ilimiz mülki sınırları içerisinde ‘polis ve jandarma sorumluluk alanının tamamı’ meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık ve kapalı yer toplantısı, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, basın açıklaması, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto, yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı, toplanmalar, halk toplantıları, ses-yayın araçları ‘taşıt, mobil vb. araçlar’ ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, stant açma, imza toplama, imza kampanyası, dilek feneri, balon, dron ve paramotor, planör uçurtmak, anma toplantısı, anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim, meşale yakma ve taşıma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster, pankart asma, sticker yapıştırma gibi tüm etkinlikler 14.02.2022 günü saat 00.01 ile 18.02.2022 günü saat 23.59’a kadar 5 gün süreyle yasaklanmıştır.”

REKLAM

FOTOĞRAF 26 Muş’ta 10 köy ve 21 mezra ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda çığ tehlikesine rağmen çalışma yürüten il özel idaresi ekipleri, 10 metrelik karla mücadele ediyor. Zorlu coğrafyadaki 10 köy ve 21 mezra yolu ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda çığ tehlikesine rağmen yol açma çalışması yürüten ekipler, karlı dağları aşarak köylere ulaşım vermeye çalışıyor. Zaman zaman yol çizgisinden aşağı düşen iş makineleri, bulundukları yerden güçlükle çıkarılarak çalışmaya devam ediyor. 10 köy ve 21 mezranın bulunduğu Üçevler grup köy yolunda çalıştıklarını anlatan operatör Osman Korkmaz, fırtına ve tipi nedeniyle kar kalınlığının 10 metreyi geçtiğini söyledi. 1 kilometrelik yolu 2 saatte zorlukla açtıklarını vurgulayan Korkmaz, “Güçlükle ilerliyoruz. Çığ tehlikesi var. Kar kütleleri zaman zaman iş makinesinin üzerine düşüyor. Ekipler olarak çalışmalarımız devam ediyor” dedi. İl Özel İdaresi Ekip Şefi Hakan Çolak ise ekipler olarak şu anda 10 köy ve 21 mezrası bulunan Üçevler grup köy yolunda bulunduklarını belirterek, “Tipi ve fırtına nedeniyle kapanan yollarda yer yer 10 metreyi bulan kar kütleleri bulunmakta. 724 esasına göre çalışmaktayız. En kısa zamanda köylerimize ulaşmayı hedefliyoruz. Çığ tehlikesi ve fırtınadan dolayı ekiplerimiz çalışmakta baya zorluk çekiyor. Her şeye rağmen köylere ulaşımı sağlayacağız” diye konuştu. Muş’ta 10 metrelik karla mücadele Muş’ta 10 metrelik karla mücadele Muş’ta 10 metrelik karla mücadele Muş’ta 10 metrelik karla mücadele Muş’ta 10 metrelik karla mücadele Muş’ta 10 metrelik karla mücadele Muş’ta 10 metrelik karla mücadele Muş’ta 10 metrelik karla mücadele Muş’ta 10 metrelik karla mücadele Muş’ta 10 metrelik karla mücadele Muş’ta 10 metrelik karla mücadele Muş’ta 10 metrelik karla mücadele Muş’ta 10 metrelik karla mücadele Muş’ta 10 metrelik karla mücadele Muş’ta 10 metrelik karla mücadele Muş’ta 10 metrelik karla mücadele Muş’ta 10 metrelik karla mücadele Muş’ta 10 metrelik karla mücadele Muş’ta 10 metrelik karla mücadele Muş’ta 10 metrelik karla mücadele Muş’ta inanılmaz görüntüler: Kar kalınlığı 10 metreye ulaştı Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından bölgede tipi ve fırtınanın etkisi devam ediyor. Karla mücadele çalışması yapan il özel idaresi kar kaplanları, kar kalınlığının tipi ve fırtına nedeniyle 10 metreye ulaştığı bölgelerde zorlu çalışma yürütüyor. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder