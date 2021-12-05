Muş'un Şenyayla kırsalında yaralanan asker helikopter ile tahliye edildi

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, Muş Şenyayla’da bugün başlayan Eren Kış-11 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonuyla ilgili bilgi paylaştı.
Şenyayla’da yaralanan askerin tahliyesi, helikopter ile yapıldı
Komutanlık tarafından yapılan paylaşımda: "Muş İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevliyken operasyon esnasında düşme sonucu yaralanan jandarma komandomuzun tahliyesini jandarma havacılarımız yaptı" notuna yer verdi.
Şenyayla’da yaralanan askerin tahliyesi, helikopter ile yapıldı
Şenyayla’da yaralanan askerin tahliyesi, helikopter ile yapıldı
FOTOĞRAF 10
Kaza, gece saatlerinde Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman kesişimin de bulunan TRT köprüsü kavşağında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, 27 AGM 678 plakalı Peugeot 3008 markalı araç sürücüsü, Şanlıurfa’dan Batman’a giderken sürücüsünün kapalı yolu fark etmediği araç metrelerce takla atarak durabildi.
Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, kadın emniyet kemerini takmadığını ve takla sonucu metrelerce fırladıktan sonra hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada, 3’ü kişi de ağır yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi.
Olay yerine gelen savcının incelemeleri sonucu hayatını kaybeden kadın, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yol yapılan kontroller sonrası trafiğe açıldı.
Sürücüsünün kapalı yolu fark etmediği araç metrelerce takla attı 1 ölü, 3 ağır yaralı
Sürücüsünün kapalı yolu fark etmediği araç metrelerce takla attı 1 ölü, 3 ağır yaralı
Kapalı yolu fark etmedi aracıyla metrelerce takla attı: Bir ölü üç yaralı var
Diyarbakır'ın Bismil ilçesi istikameti TRT köprüsü kavşağı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün kapalı yolu fark etmediği araç metrelerce takla atarak durabildi. Feci kaza sonrası emniyet kemerini takmayan kadın hayatını kaybederken, üç kişi ise ağır yaralandı.
FOTOĞRAF 9
Olay, 28 Kasım günü sabah 04.00 saatlerinde meydana geldi.
S.Ö. (15), E.K. (13) A.Y. (13) isimli çocuklar, Altınordu ilçesinde bulunan bir oto galerinin arka camını kırarak içeriye girdi.
İşyerinde bir süre anahtar arayan çocuklar, buldukları iki otomobilin anahtarını alarak dışarıya çıktı. Çocuklar, ilk olarak sıfır kilometre bir aracı alarak bir süre gezindi, sonrasında ise otomobili bir ara sokağa bıraktı. Yaşları küçük olan ve her birinin çok sayıda sabıkasının bulunduğu çocuklar sonrasında ise galeriden aldıkları diğer araç ile Ordu’dan ayrılarak, İstanbul’a hareket etti.
900 kilometre boyunca otomobil ile seyahat ettiler, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip çocukları yakaladı
İşyeri sahiplerinin fark edilmesi üzerine çocukları arama çalışması başlatıldı. En son yaklaşık 900 kilometre uzaklıktaki İstanbul’da olduğu tespit edilen çocukları yakalamak için Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel ekip kurarak İstanbul’a hareket etti. yapılan çalışmalar neticesinde polis ekipleri çocukları 4 Aralık tarihinde İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde, otomobili ise Bağcılar ilçesinde buldu.
İstanbul’da gerekli işlemleri tamamlanan 3 çocuk, emniyet mensupları eşliğinde ekip otosuyla İstanbul’dan alınarak, Ordu’ya getirildi. 4 Aralık tarihinde İstanbul’dan hareket eden ekip, 5 Aralık tarihinin ilk saatlerinde Ordu İL Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.
Çocukların emniyetteki işlemleri sürerken, otomobil ise işyeri sahipleri tarafından pazartesi günü teslim alınacak.
Öte yandan Ordu Valiliği tarafından konuyla ilişkin yapılan açıklamada, 28 Kasım 2021 günü saat 03.00 sıralarında kentte faaliyet gösteren bir işyerinde bir miktar para çalındığı, aynı gün saat 04.00 sıralarında ise bir oto galeride oto hırsızlığı meydana geldiği ve konuyla ilgili müracaatların aynı gün saat 15.20 sıralarında resmi makamlara bildirildiği hatırlatıldı. Yapılan açıklamada, “Meydana gelen oto hırsızlığı konusu ile ilgili olarak yapılan araştırmada hırsızlık yapan şahısların daha önceki tarihlerde işyerlerine girerek işyerinde bulunan oto anahtarlarını alıp deneme yanılma suretiyle araçları çalan yaşı küçük 3 şüpheli oldukları tespit edilerek, aracın yakalanması için gerekli bilgiler sisteme girilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucu çalıntı aracın 29 Kasım.2021 günü saat 05.05 sıralarında İstanbul İline giriş yaptığının tespit edilmesi üzerine şüpheli şahısların yakalanması ve çalıntı aracın bulunması için daha önce şüpheli şahısların yakalanmasında görev almış özel ekip oluşturularak görevlendirilmiştir. Görevli ekibin çalışmaları sonucu olayı gerçekleştiren S.Ö., A.Y., ve E.K. isimli yaşı küçük şahıslar 4 Aralık 2021 günü saat 00.20 sıralarında İstanbul Zeytinburnu ilçesinde yakalanmıştır. Bahse konu çalıntı araç aynı gün 01.30 sıralarında İstanbul Bağcılar ilçesinde bulunmuştur. Tahkikat devam etmektedir” denilmişti..
Çaldıkları otomobil ile İstanbul’da yakalanan 3 çocuk, Ordu’ya getirildi
Üç çocuktan film gibi hırsızlık: Çalıntı araçla 900 km yol gittiler
Ordu'da, bir oto galeriye giren S.Ö., E.K. ve A.Y. isimli çocuklar, çaldıkları otomobil ile gittikleri İstanbul'da yaklaşık bir hafta sonra yakalandı. İstanbul'da işlemleri tamamlanan çocuklar, polis ekiplerince Ordu'ya getirildi.
FOTOĞRAF 16
Kaza, saat 00.50 sıralarında Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi.
67 ABM 863 plakalı otomobilin sürücüsü Erinç Y. çarşı istikametine ilerlediği sırada otomobilinin direksiyon hâkimiyetini kaybederek elektrik panosuna çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil sırasıyla park halindeki 67 ABL 201, 67 SC 65, 67 DV 721 plakalı 3 araca çarptıktan sonra 67 TG 298 plakalı otomobilin üzerine çıkarak asılı kaldı.
Kaza sonrası araçtan çıkan sürücü Erinç Y., olay yerinden kaçtı.
Seslere uyanarak sokağa çıkan mahalleli ve araç sahipleri ise gördükleri manzara karşısında şoka uğradı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.
3 otomobil ve bir hafif ticari araç çekiciyle yoldan kaldırdı.
Kaza eyerine gelen sürücü Erinç Y.'nin annesi Sevim Kadoğlu ise gözyaşlarına boğuldu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan sürücüyü yakalamak için harekete geçti.
Üç araca çarpan otomobil, dördüncü aracın üstünde asılı kaldı
Zonguldak'taki kaza sonrası şaşırtan görüntü: Araç sahipleri gözlerine inanamadı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, 2 otomobil ve bir hafif ticari araca çarptıktan sonra dördüncü otomobilin üstüne çıkarak asılı kaldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, sürücü kaçtı. Savaş alanına dönen kaza yerinde gelen araç sahipleri gözlerine inanamadı.