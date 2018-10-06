Oğlunun gözü  önünde öldürüldü

Antalya’da, kafe sahibi Ekrem Çatal, kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen, Ziynet T.’yi (36) oğlunu okula götürürken, yol ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Dün sabah saatlerinde meydana gelene olyada; masörlük yapan, 1 çocuk annesi Ziynet T., iddiaya göre, önceki akşam birlikte yaşadığı Ekrem Çatal’a ayrılmak istediğini söyledi. İkili tartıştıktan sonra Ekrem Çatal, evi terk etti.

Ziynet T.

KATİL HER YERDE ARANIYOR

Dün sabah oğlu M.C.T.’yi (7) okula götürmek üzere evden çıkan Ziynet T., sokak üzerinde Ekrem Çatal ile karşılaştı. Otomobilin içinden Ziynet T.’ye bağıran Çatal, ardından yanında getirdiği tabancayla kadına 3 el ateş etti. Göğsünden ve karın boşluğundan ağır yaralanan Ziynet T., oğlunun gözleri önünde yere yığıldı.

Ekrem Çatal

Ekrem Çatal ise kaçarak, izini kaybettirdi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ziynet T.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak, kaçan Ekrem Çatal’ı yakalamak için çalışma başlattı.

Esnaf sahip çıktı

Annesi öldürüldükten sonra etrafı korkulu gözlerle izleyen M.C.T.’ye, olay yerindeki esnaf sahip çıktı. Kucağında okul malzemelerinin olduğu poşetiyle oturan M.C.T., bir ara annesinin yerde yatan cansız bedenine uzun süre baktı. M.C.T., daha sonra polis ekiplerince bölgeden uzaklaştırıldı.