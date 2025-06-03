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Okulda çiçek hastalığı alarmı: Eğitime ara verildi

Okulda çiçek hastalığı alarmı: Eğitime ara verildi

16:123/06/2025, Salı
DHA
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Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime, yıl sonuna kadar ara verildi.
Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime, yıl sonuna kadar ara verildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bir okulda 4 öğrenciye çiçek hastalığı teşhisi kondu. Öğrencilerin bulunduğu sınıfta eğitime ara verildi.

Bandırma Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi'nde 2 ay önce 4 öğrencide çiçek hastalığı vakaları görülmesi üzerine okul yönetimi harekete geçti.


Durumun İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne iletilmesinin ardından gerekli önlemler alınmaya başlandı. Okulların ara tatile girmesinin ardından ikinci dönemin başlamasıyla aynı sınıfta yeni hastaların görülmesi üzerine, 9/H sınıfında öğretim yılının sonuna kadar eğitime ara verildi.


Okul yöneticileri, çiçek hastalığına karşı alınan önlemlerin İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yakından takip edildiğini ve gerekli tedbirlerin sürdüğünü belirtti.

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