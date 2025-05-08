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Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan öğretmen Abdurrahim Yılmaz hayatını kaybetti

Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan öğretmen Abdurrahim Yılmaz hayatını kaybetti

15:218/05/2025, Perşembe
DHA
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Okulun bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan öğretmen Abdurrahim Yılmaz hayatını kaybetti
Okulun bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan öğretmen Abdurrahim Yılmaz hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde okulunun arka bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan ücretli sınıf öğretmeni 40 yaşındaki Abdurrahim Yılmaz, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Kızıltepe ilçesindeki 100. Yıl İlkokulu'nun arka bahçesinde meydana geldi. Ücretli sınıf öğretmeni Abdurrahim Yılmaz, okul çıkışı motosikletine binerken, kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Ateşlenen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Yılmaz, yere yığıldı, şüpheli ise kaçtı.


İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Abdurrahim Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için hastanenin morguna götürüldü.


Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.




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