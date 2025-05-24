Okunmayan plakaya 140 bin TL ceza

Karayolları Trafik Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 36 maddelik teklifle, trafikte işlenen pek çok suçun cezasında artış yapılacak.





30 GÜN TRAFİKTEN MEN

Plakaların farklı okunmasına veya okunamamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan ya da sahte plaka kullanan sürücülere 140 bin lirası idari para cezası verilecek, araçları 30 gün süre ile trafikten menedilecek. Aynı suçu son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 1 yıl içinde 2 veya daha fazla işleyen sürücülere 280 bin lira idari para cezası kesilecek ve aracı 60 gün süre ile trafikten menedilecek. Aracını plakasız kullanan sürücüye 46 bin lira idari para cezası uygulanacak. Sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak. Araç 30 gün süre ile trafikten menedilir. 1 yıl içinde 2 veya daha fazla ihlal eden sürücülere her seferinde 140 bin lirası idari para cezası uygulanarak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araç 60 gün süre ile trafikten menedilecek.





HIZ SINIRINI ÖNCEDEN ÖLÇEN YANDI

Hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını tespit etmekte kullanılan cihazların yerini tespit veya sürücüyü ikaz eden her türlü cihazın imalı, ithali ve araçlarda bulundurulması yasaklanacak. Bu cihazları imal ve ithal edenlere 370 bin lirası, cihazları araçlarında bulunduranlara ise 185 bin lira cezası uygulanacak. Geçiş hakkı vermeyen sürücülere 46 bin lira idari para cezası verilecek. Ehliyetleri 30 gün süreyle geri alınacak. Ayrıca, araç 30 gün süre ile trafikten menedilecek. Bu şekilde geri alınan sürücü belgelerinin iade edilebilmesi için verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması gerekecek. Drift atmanın cezası da 140 bin lira olarak uygulanacak. Drift görüntülerini çeken ve sosyal medyada yayanlara da 25 bin lira ceza uygulanacak.





ŞERİT İHLALİNE AĞIR YAPTIRIM

Ters istikamete giren, makas atan, konvoy yapan, diğer araçların geçişini zorlaştıracak veya tehlikeye sokacak şekilde keyfi hareketlerle trafiğin akışını engelleyenlere 90 bin lira ceza verilecek ve ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulacak.





SEYİRDE ALO’YA 5 BİN TL

Seyir hâlinde cep telefonu kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası uygulanacak. Bu kuralın iki defa ihlal edenlerse 10 bin lirası idari para cezası uygulanacak. Bu kuralın üç veya daha fazla ihlal edilmesi halinde sürücülere her seferinde 20 bin lira idari para cezası uygulanacak. Sürücü belgeleri her seferinde otuz gün süreyle geri alınacak.





OLAY YERİNDEN KAÇANA 3 YIL

Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, izin almadan zaruret dışında olay yerinden ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.





Ehliyetsiz araç kullanan yanacak

Ehliyeti olmadan motorlu araçları kullananlara 40 bin lira, sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbirden geri alındığı halde araçları kullananlara 200 bin lirası, sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araçları kullananlara 200 bin lira idari para cezası verilecek. Ayrıca, bu sürücülerin araçlarını kullanmasına izin veren işletmelere 40 bin lirası idari para cezası verilecek.





EGZOZ BAĞIRTANA DA CEZA

Takograf, taksimetre ve hız sınırlayıcı cihazlarda manipülasyon yapmaya uygulanacak olan idari para cezası artırılıyor. Taksimetresi olmayan taksilere 185 bin lira ceza kesilecek. Çok gürültülü olan abarth egzoz kullanan sürücülere 16 bin lira idari para cezası uygulanacak. Bu araçlar otuz gün süreyle trafikten menedilecek. Arkadan çarpmaya karşı dirençli tampon taşımayan araçlara 16 bin lirası idari para cezası uygulanacak. Araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten menedilecek.



