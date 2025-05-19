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Yanıltıcı reklamlara 125 milyon lira ceza

Yanıltıcı reklamlara 125 milyon lira ceza

04:0019/05/2025, Pazartesi
G: 19/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Reklam Kurulu, mevzuata aykırılık tespit ettiği reklamlar için yılın ilk 5 ayında 125 milyon lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, mayıs ayı toplantısıyla birlikte 2025'in ilk 5 ayında Kurul tarafından 736 dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 661 dosya hakkında durdurma cezası ile 125 milyon 281 bin 151 lira idari para cezası verildiği ifade edildi. Açıklamada, tüketicilerin rasyonel karar alma süreçlerini etkileyecek şekilde hazırlanan ara yüz tasarımlarıyla internet siteleri üzerinden yapılan alışverişlerde tüketicilerin normal şartlarda karşılaşmayacakları mal ve hizmetleri veya satıcı/sağlayıcıları ön plana çıkarmaya yönelik uygulama ve reklamların denetlendiği bildirildi.


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