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Sosyal medyada yabancıya reklam kotası

Sosyal medyada yabancıya reklam kotası

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0025/04/2025, Cuma
G: 25/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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İsmail Özdemir
İsmail Özdemir

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili İsmail Özdemir, Türkiye’deki reklam içeriklerinden elde edilen gelirin yurt içinde kalmasının sağlanabilmesi içi kanun teklifi verdi. Özdemir, kanuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yabancı sosyal medya firmalarına verilen toplam reklam tutarının 2023’te 90 milyar lira, 2024’te 158 milyar TL’yi bulduğunu ifade etti. Teklif göre, kamuda ve özel sektörde reklam harcamalarının yurt dışı merkezli sosyal medya platformlarına yönelik kullanımı sınırlandırılacak. Facebook, Instagram, X, YouTube, Google gibi yabancı menşeli sosyal medya firmaları Türkiye pazarında belirlenen oranın üzerinde gelir elde edemeyecek.


YÜZDE 15 SINIRI

Teklifle, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör firmaları, yıllık reklam harcamalarının en fazla yüzde 15’ni yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına kullanabilecek. Sınır üzerinde harcama yapan gerçek ve tüzel kişilere, yıllık toplam reklam harcamalarının yüzde otuzu oranında para cezası uygulanacak.


#sosyal medya
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