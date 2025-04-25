Sosyal medyada yabancıya reklam kotası

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili İsmail Özdemir, Türkiye’deki reklam içeriklerinden elde edilen gelirin yurt içinde kalmasının sağlanabilmesi içi kanun teklifi verdi. Özdemir, kanuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yabancı sosyal medya firmalarına verilen toplam reklam tutarının 2023’te 90 milyar lira, 2024’te 158 milyar TL’yi bulduğunu ifade etti. Teklif göre, kamuda ve özel sektörde reklam harcamalarının yurt dışı merkezli sosyal medya platformlarına yönelik kullanımı sınırlandırılacak. Facebook, Instagram, X, YouTube, Google gibi yabancı menşeli sosyal medya firmaları Türkiye pazarında belirlenen oranın üzerinde gelir elde edemeyecek.