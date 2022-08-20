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Orgeneral Sivri 1’inci Ordu’ya

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 72 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda 24 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda 30 generalin görev yeri değişti. Ege Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, 1’inci Ordu Komutanlığı’na getirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Orgeneral Sivri 1’inci Ordu’ya
Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Atilla Gülan.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 126 general ve amiralin atama kararları dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda Ege Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri 1’inci Ordu Komutanlığına, Korgeneral Kemal Yeni 1’inci Ordu Komutanlığından Ege Ordu Komutanlığı’na getirilirken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Yıldız Donanma Komutanlığına, Tümamiral Yalçın Payal Harp Filosu Komutanlığından Güney Deniz Saha Komutanlığına getirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda ise Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Hava Eğitim Komutanlığından Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığına, Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya Hava Eğitim Komutanlığı görevine atandı.

Ali Sivri
Ali Sivri

TERÖRLE MÜCADELE

  • Kara Kuvvetleri Komutanlığında Korgeneral Bahtiyar Ersay Diyarbakır’daki 7’nci Kolordu Komutanlığına atandı. Korgeneral Ersay son olarak TSK Azerbaycan Görev Grup Komutanlığı görevini yürütüyordu. Hakkari Çukurca’daki 2’nci Hudut Tugayı’nın komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu KKTC’deki 28’inci Mekanize Piyade Tümeni Komutanlığına, Kars Sarıkamış’taki 9’uncu Komando Tugay Komutanı Tümgeneral Mustafa Koşan da Hakkari Yüksekova’daki 3’üncü Piyade Tümeni Komutanlığına atandı. İstanbul Merkez Komutanlığını yürüten Tuğgeneral Ahmet Attila Dündar Hakkari Çukurca’daki 2’nci Hudut Tugayı Komutanlığına atanırken, Hakkari’de Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı KKTC’deki 39’uncu Mekanize Piyadesi Tümen Komutanlığına getirildi.

İncirlik’e yeni komutan

Konya’daki Havadan İhbar Kontrol Grup Komutanlığını yürüten Tuğgeneral Mehmet Serkan Dan ise Adana İncirlik 10’uncu Tanker Üssü Komutanlığına atandı. Yurt dışındaki görevlerde de değişime gidildi. Genelkurmay Başkanlığı emrindeki Tuğgeneral Sercan Sezengöz Romanya Sibiu’daki Çok Uluslu Gıda Koruma Komutan Yardımcılığı görevine atandı. Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhında görevli Tuğamiral Bülent Turan Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığına getirildi. Brüksel’de Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Hava Tümgeneral İsmail Güner 2’nci Ana Jet Üssüne, Milli Savunma Bakanlığında görevli Hava Tümgeneral Göksel Kahya ise Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığına atandı. Washington Silahlı Kuvvetler Ataşesi Hava Tuğgeneral Tansel Çoyuysal Genelkurmay Başkanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanlığına, mevcut Genelkurmay Başkanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanı Hava Tuğgeneral Hakan Çanlı ise Washington Silahlı Kuvvetler Ataşeliğine atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 126 general ve amiral atandı
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