Özbekistan'da bulunan Türk-Kağan sikkesi Türk tarihini değiştirebilir

TRT Haber'in haberine göre Türk tarihini derinden etkileyebilecek bir keşif Özbekistan’da gün yüzüne çıktı. Taşkent yakınlarındaki arkeolojik kazılarda, Batı Göktürk Kağanlığı dönemine ait olduğu belirlenen ve üzerinde “Türk-Kağan” ifadesi bulunan bronz bir sikke bulundu. Bu keşif, "Türk" kelimesinin geçtiği en eski yazılı belge olabileceği ihtimaliyle büyük heyecan uyandırdı.

Söz konusu sikke, Özbekistan Bilimler Akademisi Milli Arkeoloji Merkezi Uzmanı Prof. Dr. Gaybulla Babayarov tarafından bulundu. Babayarov, sikkede geçen "Türk-Kağan" unvanının daha önce yalnızca 8. yüzyıldaki Orhun Yazıtları’nda görüldüğünü, ancak bu sikkeyle bu ifadenin tarihte ilk kez çok daha erken bir dönemde karşımıza çıktığını vurguladı.





Göktürk Kağanlığı'na dair güçlü izler

Prof. Dr. Babayarov’un incelemelerine göre, bronz sikke 6. yüzyılın sonu ile 7. yüzyılın başlarına tarihleniyor. Sikkelerden bazılarında Soğdça ile “Jabgu”, “Cabgu-Kağan” ve “Kağan” unvanları yer alıyor. 20’den fazla örneğin incelendiği bu keşifte, ikonografi ve üretim teknikleri, sikkelerin Batı Göktürk Kağanlığı’na ait olduğunu teyit ediyor.

Köklü mirasa yeni bir halka

"Türk-Kağan" ibaresi taşıyan sikkenin, Kağanlığın kurucusu İstemi Kağan’ın Fergana’daki torunlarına ait olabileceği düşünülüyor. Sikke, hem Türk milletinin hem de devletinin adını taşıması açısından benzersiz bir tarihî kaynak olarak değerlendiriliyor.

Bu keşif, yalnızca bir arkeolojik bulgu değil, aynı zamanda Türk milletinin devlet kurma geleneği ve kimlik bilincine dair binlerce yıllık sürekliliğini gözler önüne seren bir belge niteliğinde.

Prof. Dr. Babayarov, “Bu sikke, Türk adının devletle bütünleştiği döneme dair en somut delildir. Bu da Türk tarih yazımı açısından son derece kıymetli bir veridir,” ifadelerini kullandı.







