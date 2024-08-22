Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen CHP Bandırma İlçe Örgütü'nün 17. Olağan Gençlik Kongresi'nde Cemile Çetinkaya ve Barış Can Dursun'un listeleri yarışmış ve seçim sonucunda Çetinkaya, Gençlik Kolları Başkanlığına seçilmişti. Ancak Çetinkaya'nın ikametgahının Bandırma'da olması beraberinde usulsüzlük iddialarını gündeme getirmişti. Genel Kurul sırasında bu duruma ilişkin bir dilekçe, Divan Başkanı Av. Namık Havutça'ya da sunulmuş ve Havutça, seçimlerin yapılması yönünde karar vererek itiraz sahiplerine daha sonra dava açabileceklerini belirtmişti.