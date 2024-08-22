|
Gündem

İlçe başkanı ilçe dışından seçilince CHP karıştı: Seçimdeki usulsüzlük iddiası MYK'ya taşınıyor

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen CHP Bandırma İlçe Örgütü'nün 17. Olağan Gençlik Kongresi'nde Cemile Çetinkaya ve Barış Can Dursun'un listeleri yarışmış ve seçim sonucunda Çetinkaya, Gençlik Kolları Başkanlığına seçilmişti. Ancak Çetinkaya'nın ikametgahının Bandırma'da olması beraberinde usulsüzlük iddialarını gündeme getirmişti. Söz konusu gelişmelerin ardından olaya ilişkin tutanak tutulduğu ve CHP Gençlik Kolları MYK'sı, bu tutanağı değerlendirerek seçimlerin iptal edilip edilmeyeceğine karar vereceği öğrenildi.

22:27 - 22/08/2024 Perşembe
IHA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

CHP Bandırma Gençlik Kolları seçimlerinde başkan olarak seçilen Cemile Cetinkaya'nın ikametinin Bandırma'da olmaması nedeniyle tutulan tutanak Gençlik Kolları Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nda değerlendirilecek. Toplantıda seçimin iptal edilip edilmeyeceği kararlaştırılacak.

İlçe başkanı ilçe dışından seçildi

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen CHP Bandırma İlçe Örgütü'nün 17. Olağan Gençlik Kongresi'nde Cemile Çetinkaya ve Barış Can Dursun'un listeleri yarışmış ve seçim sonucunda Çetinkaya, Gençlik Kolları Başkanlığına seçilmişti. Ancak Çetinkaya'nın ikametgahının Bandırma'da olması beraberinde usulsüzlük iddialarını gündeme getirmişti. Genel Kurul sırasında bu duruma ilişkin bir dilekçe, Divan Başkanı Av. Namık Havutça'ya da sunulmuş ve Havutça, seçimlerin yapılması yönünde karar vererek itiraz sahiplerine daha sonra dava açabileceklerini belirtmişti.

Seçimlerin iptali için tutanak hazırlandı

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Genç Osman Killik ve Başkan Yardımcısı Caner Arduç, bugün Bandırma'ya gelerek Cemile Çetinkaya ve Barış Can Dursun ile görüştü. Görüşme sonrasında, Çetinkaya'nın Bandırma'da ikamet etmemesi nedeniyle seçimlerin iptali için bir tutanak hazırlandığı öğrenildi.

CHP Gençlik Kolları MYK'sı, bu tutanağı değerlendirerek seçimlerin iptal edilip edilmeyeceğine karar verecek.



#CHP
#Balıkesir
#Bandırma
#Gençlik Kolları
#Seçim
#Usulsüzlük
14 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
KPSS önlisans sınav giriş belgesi yayınlandı! 2024 önlisans KPSS sınavı ne zaman?