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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ İSTANBUL

Reşat Nazmi Oral yakalandı: Cumhuriyet tarihinin en büyük casusluk olayı aydınlanabilir

Reşat Nazmi Oral yakalandı: Cumhuriyet tarihinin en büyük casusluk olayı aydınlanabilir

Son dönemlerde MİT ve Emniyet'in ortaklaşa düzenlediği operasyonlar FETÖ'nün kritik isimlerinin ele geçmesiyle sonuçlanıyor. Geçtiğimiz gün Ankara'da yakalanan 'Usame-Metin' kod adlı Reşat Nazmi Oral'ın üstlendiği görevlerin tam olarak açığa çıkması yeni bir soruşturma sürecini başlatabilir. Oral'ın 'imamlığını' yaptığı askerler o dönem Genelkurmay 2. Başkanı olan Yaşar Güler'in yakın çevresindeydi. Güler'in çantasına böcek konularak dinleme yapılan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük casusluk operasyonlarından biri olarak kabul edilen 'Suriye toplantısı'na ilişkin ses kaydının FETÖ'cüler tarafından imamları Nazmi Oral'a iletildiği, Oral'ın da ses kaydını FETÖ'deki üstlerine aktardığı üzerinde duruluyor.

Sertaç Aksan Yeni Şafak
FETÖ'nün mahrem yapılanmasında kritik bir konumda olan Oral'ın dinlemelerle ilgili bağı da araştırılıyor.
FETÖ'nün mahrem yapılanmasında kritik bir konumda olan Oral'ın dinlemelerle ilgili bağı da araştırılıyor.

Emniyet Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) düzenlediği ortak operasyon ile 'Usame-Metin' kod adı FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen tarafından konulan örgüt üyesi Reşat Nazmi Oral'ın Ankara'da yakalandı.

Oral'ın ilk ifadesinde anlattıklarının ardından FETÖ'nün kritik bazı isimleri de gözaltına alındı.

30'un üzerinde subay belirlendi
FETÖ'cü Oral'ın örgütün mahrem yapılanması içerisinde çok önemli önemli görevlerde bulunduğunu belirleyen güvenlik güçleri, Oral'ın mahrem imamlığını yaptığı askerler ve bu askerlerin imza attığı ihanetlerle ilgili de geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor. İlk ifadelerin ardından Oral’ın imamlığını yaptığı 30’un üzerinde subay bulunduğu belirlenmiş, bu hainlerden 12’sinin ise 15 Temmuz darbe girişiminde aktif görev aldıkları anlaşılmıştı.

DHA
FETÖ'cü Reşat Nazmi Oral.

Cumhuriyet tarihinin en büyük casusluk olaylarından biri

Hatırlanacağı üzere 13 Mart 2014 tarihinde dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve dönemin Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'nun katıldığı 'Suriye toplantısı' dinlenmiş ve kayıtları medyaya servis edilmişti. Dinleme,
Yaşar Güler’in evrak çantasına kendisinden habersiz yerleştirilmiş 'böcek' tabir edilen elektronik cihazla yapılmıştı. Ses kaydının sızdırılmasının ardından olayı çok farklı yönlerden araştıran güvenlik kurumları, toplantının yapıldığı Davutoğlu’nun makamının modellemesi yapılarak ses haritası çıkarmış ve yapılan analizlerden böceğin Yaşar Güler'in çantasının içinde olduğu tespit edilmişti.

Toplantıya katılanlar arasında Davutoğlu, Sinirlioğlu ve Fidan da bulunuyordu.

Yaşar Güler'in yakınındaki isimlerle bağı detaylı incelenecek

  • Reşat Nazmi Oral'ın; Kurmay Yarbay Bünyamin Tuner (Darbe girişimi sırasında Genelkurmay 2. Başkanı olan Yaşar Güler’in Özel Kalem Müdürü'ydü), Yarbay Oktay Felekoğlu (Zeki Çolak’ı derdest eden ekipteydi), Kurmay Yarbay Savaş Kabaklı (Darbe hazırlık toplantılarının müdavimi), Eski Tuğgeneral Hasan Polat (Hatay Sıkıyönetim Komutanı olacaktı), Yarbay Kadir Yıldız (İstanbul’u koordine ediyordu) isimlerle bağının oldukça etkin olduğu saptandı. Oral'ın bu isimlerin 'mahrem imamı' olduğu ve söz konusu hainlerin tüm adımlarını Oral'dan gelecek talimatlarla attığı ortaya çıktı.

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, toplantıya katıldığı dönemde Genelkurmay 2. Başkanı olarak görevdeydi.

Tüm bu bağlantılardan yola çıkan güvenlik güçlerinin FETÖ'cü Reşat Nazmi Oral'ın Suriye toplantısının dinlenmesinde nasıl bir rol üstlendiğine dair çalışmalarını sıklaştırdığı öğrenildi. Güvenlik kaynakları, toplantıya ilişkin ses kaydının FETÖ'cüler tarafından öncelikle Oral'a ulaştırıldığı, Oral'ın da örgütteki kendi üstlerine bu ses kaydını ilettiği üzerinde duruyor.

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Kod adını Teröristbaşı Gülen koydu

Örgüte 1983 yılında girdiği tespit edilen Oral'ın, terör örgütü içerisindeki 'Usame-Metin' kod isminin bizzat örgüt lideri Fethullah Gülen tarafından verildiği belirlendi. Oral'ın üst düzey yönetici olarak mahrem imamlığını yaptığı 31 üst düzey subaydan 12'sinin 15 Temmuz hain darbe girişiminde etkin rol oynadığı tespit edildi.

Oral, emniyetteki ifadesinde terör örgütü içerisinde bulunduğu 35 yıllık dönemin, 19 yılını mahrem hizmetlerde geçirdiğini, 100'den fazla örgüt yöneticisi ve üyesi ile olan bağlantıları hakkında bilgi aktardı

FETÖ lideri Gülen ile üç kez görüştü
Terör örgütünde, TSK bünyesine sızan mahrem yapılanma da dahil olmak üzere, sözde 'eğitim danışmanı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi temsilcisi, 2. Ordu imamı ve avukat yapılanması imamı" olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen Oral'ın, terör örgütü lideri Gülen ile görüşmek üzere 2005, 2009 ve 2011 yıllarında ABD'ye gittiği, gidişlerin hiçbirinde dijital herhangi bir malzemeyi yanına almadığı belirlendi.

İşte o darbeciler
GÜNDEM
İşte o darbeciler

Böcek mesaisi
GÜNDEM
Böcek mesaisi

"Fidan'ın toplantısı dinlendi"
GÜNDEM
"Fidan'ın toplantısı dinlendi"
TSK ve MİTten ortak operasyon

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