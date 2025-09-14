Saat Kulesi'nde duran zaman yeniden işleyecek

Kentin kültürel mirasını koruyarak geleceğe aktarma amacıyla başlatılan çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Restorasyon kapsamında, kulenin yıpranan dış cephe sıvaları aslına uygun olarak yenileniyor ve cephe kaplamaları restore ediliyor. Ayrıca yapının kurşun çatısı ve pencereleri de orijinaline sadık kalınarak değiştirilecek.