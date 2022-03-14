Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den önemli açıklamalar: Patriot defterini kapattık

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Antalya Diplomasi Forumu’nda gazetecilerin sorularını cevaplayarak Türkiye’nin savunma sanayiine ilişkin bilgi verdi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İsrail ile normalleşme kapsamında savunma iş birliğine dönülüp dönülmeyeceği konusunda bunları konuşmak için çok erken olduğunu vurguladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir-Kıymet Sezer

İsmail Demir, “Türkiye’nin yaklaşımı olumlu ilişkiler kurmak yönünde. Eskisi gibi ithal eden, bağımlı değiliz. Bu İsrail için de geçerli başka ülkeler içinde söz konusu. Bizim özelikle stratejik ürünlerde bağımlılığı sıfıra indirme konusunda kararlıyız. Bu konuda dünyadaki bütün kapılar açılsa, bedava ürün yağdırsalar istemiyoruz” diye konuştu.

MASADA TALEP YOK

ABD’den Patriot alımı konusunda ise masada şu an bir talep olmadığını söyleyen İsmail Demir, “Savunma sanayinin bakış açısına göre biz o defteri kapattık. Bu konu Savunma Sanayii Başkanlığından çıkmıştır. Akıntıya kürek çekmek de doğru değil” ifadesini kullandı. Demir, ABD ile F-35 konulu müzakerelere ilişkin olarak ise diyaloğun başlamasının önemli olduğunu vurguladı. Demir, “F-35 konusunun kapandığını ve bizim kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Milli Muharip Uçak, Hürjet gibi projelerimizde çeşitli alt kabiliyetleri olanca gücümüzle geliştirmek durumundayız. F-16 modernizasyonu konusunda kararlıyız ve biz bunu yaparız” dedi.

ALTAY’IN MOTORU GELDİ

Başkan İsmail Demir, milli Altay tankı için motorun Güney Kore’den temin edildiğini açıklayarak “Motor geldi. Motorun güç sistemlerinin şu anda testleri yapılıyor.

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Mayısı bekliyoruz. Tankının prototipini o motorla göreceğiz” ifadelerini kullandı.

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