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Şehitlerimiz memleketlerine uğurlandı

Şehitlerimiz memleketlerine uğurlandı

13:447/07/2025, Pazartesi
AA
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Hakkari'de tören düzenlendi
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Hakkari'de tören düzenlendi

Pençe Kilit Harekat bölgesinde metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 askerden 6'sı için Hakkari'de uğurlama töreni düzenlendi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan 6 askerin naaşı memleketlerine uğurlandı.



Şehitlerimiz memleketlerine uğurlandı


Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen törende şehit İstihkam Üsteğmen Ege Akar, Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, piyade sözleşmeli erler Ahmet Kuşak, Özkan Özkanlı, Ahmet Gültekin ve Mahsun Yeşildemir'in Türk bayraklarına sarılı naaşları alana getirildi.



Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu, dua edildi.


Daha sonra silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklara konulan şehitlerin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı.



Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, polis ve askerler katıldı.



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