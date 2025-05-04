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Seyir halinde lastiği patlayan araç takla attı: Yaralılar var

Seyir halinde lastiği patlayan araç takla attı: Yaralılar var

22:154/05/2025, Pazar
DHA
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Yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.
Yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da seyir halindeyken sağ arka lastiği patlayan otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada sürücü ve araçta bulunan dört kişi yaralandı.

Çorum'un İskilip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çorum - Çankırı Karayolu Eskiköy köyü mevkisinde meydana geldi. Kemal Y. (52) yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken sağ arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Kemal Y. ile birlikte A.Y. (28), E.E.Y. (15) ve F.N.Y. (14) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



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