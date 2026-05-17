Tokat’ta taşkın riski: Çedaş Köprüsünde yıkım başladı

17/05/2026
Tokat’ta etkili olan aşırı yağışların ardından Yeşilırmak’ın su seviyesi kritik noktaya ulaştı. Taşkın riskine karşı harekete geçen belediye ekipleri, şehir merkezinde bulunan Çedaş Köprüsü’nde iş makineleriyle yıkım çalışması başlattı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.

Tokat’ta son günlerde etkili olan yağışların ardından debisi yükselen Yeşilırmak’ta taşkın riski oluşurken, şehir merkezinde bulunan Çedaş Köprüsü için yıkım çalışması başlatıldı.


Yeşilırmak’taki su seviyesinin kritik noktaya ulaşmasının ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, taşkın riski nedeniyle şehir merkezinde bulunan Çedaş Köprüsü’nün yıkılmasına karar verildi. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından köprü çevresinde trafik akışı kontrollü şekilde sağlanırken, vatandaşların çalışma alanına yaklaşmasına izin verilmedi. Belediye ekipleri, iş makineleriyle köprüde yıkım çalışmalarına başladı.



