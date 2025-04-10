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Toprağın derinliklerinde gizemli yeni yaşam formları keşfedildi

Toprağın derinliklerinde gizemli yeni yaşam formları keşfedildi

16:1410/04/2025, Thursday
DHA
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Mikroorganizmaların, su arıtımı ve çevre dostu çözümler geliştirme konusunda devrim yaratabilecek potansiyele sahip olduğu ifade ediliyor.
Mikroorganizmaların, su arıtımı ve çevre dostu çözümler geliştirme konusunda devrim yaratabilecek potansiyele sahip olduğu ifade ediliyor.

Bilim adamları Dünya'nın yaşam için hayati önem taşıyan toprak katmanlarında daha önce bilinmeyen bir mikrop ailesi keşfettiklerini duyurdu.

Michigan Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacılar, Dünya'nın ‘kritik bölge' olarak bilinen ve yaşam için hayati önem taşıyan toprak katmanlarında daha önce bilinmeyen bir mikrop ailesi keşfetti. Bu mikroorganizmaların, su arıtımı ve çevresel sürdürülebilirlik açısından çığır açabilecek potansiyele sahip olduğu belirtiliyor.


Michigan Eyalet Üniversitesi'nden Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. James Tiedje liderliğindeki ekip, bu derin toprak katmanlarında ‘CSP1-3' olarak adlandırılan yeni bir mikrop şubesine rastladı. Söz konusu mikroorganizmalar, ABD'nin Iowa eyaleti ve Çin'deki derin toprak örneklerinden izole edildi. Araştırmacılar, CSP1-3 ailesinin atalarının milyonlarca yıl önce sıcak su kaynaklarında ve tatlı sularda yaşadığını, zamanla önce yüzey toprağına, ardından da derin toprak katmanlarına adapte olduğunu ortaya koydu. DNA analizleri sonucunda bu mikropların uykuda değil, aktif olarak büyümeye devam ettiği belirlendi.


Tiedje'nin ekibi, mikropların köken aldığı sıcak su kaynaklarındaki sıcaklık koşullarını yeniden oluşturarak kültürleme denemeleri yapıyor. Başarılı olunması halinde, bu mikroorganizmaların kirleticileri parçalama kapasitesi gibi biyoteknolojik uygulamalara yönelik genetik özellikleri de incelenecek.


Prof. Tiedje, bu yeni keşfin öneminin altını çizerek,
“Bu mikroorganizmalarla ilgili henüz bilmediğimiz çok şey var. Ancak bu bilgileri öğrenebilirsek, dünyamızın karşı karşıya olduğu çevresel sorunlara karşı etkili çözümler geliştirebiliriz”
dedi.


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