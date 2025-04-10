Toprağın derinliklerinde gizemli yeni yaşam formları keşfedildi

Michigan Eyalet Üniversitesi'nden Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. James Tiedje liderliğindeki ekip, bu derin toprak katmanlarında ‘CSP1-3' olarak adlandırılan yeni bir mikrop şubesine rastladı. Söz konusu mikroorganizmalar, ABD'nin Iowa eyaleti ve Çin'deki derin toprak örneklerinden izole edildi. Araştırmacılar, CSP1-3 ailesinin atalarının milyonlarca yıl önce sıcak su kaynaklarında ve tatlı sularda yaşadığını, zamanla önce yüzey toprağına, ardından da derin toprak katmanlarına adapte olduğunu ortaya koydu. DNA analizleri sonucunda bu mikropların uykuda değil, aktif olarak büyümeye devam ettiği belirlendi.