Trafikte telefon kullanımına sert ceza: 3'üncü ihlalde ehliyet tehlikede

Seyir halinde telefon kullananlara büyük ceza
Trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen yeni düzenleme kapsamında, sürücülerin araç kullanırken cep telefonu ve multimedya ekranlarını kullanmasına yönelik cezalar önemli ölçüde artırıldı. İşte detayları...

Trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen kanun değişikliği 27 Şubat 2026’da yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan 7574 sayılı düzenlemeyle, araç kullanırken cep telefonu kullanmanın yaptırımları ağırlaştırıldı.

Yeni düzenlemeye göre, seyir halindeyken telefon kullanan sürücülere uygulanan ceza artık yalnızca para cezasıyla sınırlı kalmayacak. İhlalin tekrarlanması halinde sürücü belgesine el konulması da gündeme gelecek. Son dönemde artan trafik kazaları gerekçesiyle getirilen düzenleme, cezaların ağırlığı nedeniyle kamuoyunda tartışma konusu oldu.

Kamunun rahat ve huzuru öncelikli

APP plakaların ardından trafikte yeni tartışma konusu araçlardaki multimedya sistemleri oldu. Yeni düzenlemeye göre, araçlarda ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını, kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullananlara
3 bin lira
idari para cezası uygulanacak. Araçlarda belirtilen şartlara uymayan
ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazları bulunduran ve kullananlara ise 21 bin lira idari
para cezası verilecek
ve
bu araçlar
30 gün s
üreyle trafikten menedilecek.

Yeni kanunla birlikte direksiyon başında cep telefonu kullanımına yönelik cezaları ciddi oranda ağırlaştırdı.

Seyir halinde telefon: İlk cezası 5 bin TL tekrarlayanlara 20 bin TL

Eski düzenlemede daha düşük olan cezalar, yeni kanunla birlikte caydırıcılığı artırmak adına kademeli bir sisteme dönüştürüldü. 2026 yılı güncel tarifesine göre:

İlk ihlal:
Seyir halinde cep telefonu kullandığı tespit edilen sürücüye 5.000 TL idari para cezası kesilecek. (15 gün içinde ödenirse %25 indirimle
3.750 TL
olarak ödenebiliyor).
İkinci ihlal:
Aynı yıl içinde kuralın ikinci kez ihlal edilmesi durumunda ceza iki katına çıkarılarak
10.000 TL
uygulanacak.
Üçüncü ve sonraki ihlaller:
Bir yıl içinde bu kuralın 3 veya daha fazla ihlal edilmesi halinde sürücülere her seferinde
20 bin lira
idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgeleri her seferinde
30 gün
süreyle geri alınacak.

Yeni kanunun en dikkat çekici maddesi

Yeni kanunun öne çıkan maddesi, direksiyon başında
cep telefonu kullanan sürücülere
yönelik ehliyet yaptırımı oldu. Düzenlemeye göre, aynı yıl içinde kuralı
üçüncü kez veya daha fazla ihlal eden
sürücülerin ehliyetleri
30 gün
süreyle geri alınacak.

Trafik akışı içindeki tüm süreçleri kapsıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı yetkilileri, yeni cezaların sadece araç hareket halindeyken değil,
kırmızı ışıkta beklerken
veya
trafikte duraklama sırasında elinde telefon bulunduran sürücülere
de uygulanabileceğini belirtti. Yasada
“seyir hali”
ifadesinin, trafik akışındaki tüm süreçleri kapsadığı vurgulandı.

Direksiyon başında dikkat dağıtan cihazlara 21 bin TL ceza

Yeni düzenleme, direksiyon başındaki cep telefonlarının yanı sıra sürücünün görüş alanında yer alan ve dikkati dağıtan diğer görüntü sistemlerini de kapsıyor. Mevzuata aykırı şekilde araç içinde kurulan video oynatıcı veya benzeri cihazları kullanan sürücülere
21 bin TL
idari para cezası uygulanacak, araç ise
30 gün
trafikten men edilecek.



