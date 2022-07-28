TSK’da YAŞ heyecanı

Yüksek Askerî Şûra (YAŞ), ağustos ayının başında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Toplantı öncesi general altı atamaların tümü tamamlandı. YAŞ'ta general ve amirallerin terfi, emeklilik ve görev süresini uzatma kararları alınacak. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, 30 Ağustos itibarıyla yaş haddini doldurarak görevdeki bekleme süresini de tamamlayacaktı. Ancak 13 Temmuz’da Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Genelkurmay Başkanlığı görev süresine ilişkin düzenleme yapılmıştı. Genelkurmay Başkanının yaş haddi 72’ye yükseltilmişti.
KARA KUVVETLERİ ATAMALARI
- Toplantıda, general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da görüşülecek. Ağustos 2017’de göreve gelen Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün görev süreleri geçen sene bir yıl daha uzatılmıştı. İki komutanın durumları da masada. Görev sürelerinin uzatılması durumunda Oramiral Özbal Deniz Kuvvetlerinde, Orgeneral Küçükakyüz ise Hava Kuvvetlerinde, dört yıldan fazla kuvvet komutanlığı yapan üçüncü isimler olacak.
İLK KEZ KATILACAKLAR
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile geçen yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Orgeneral Musa Avsever YAŞ'a ilk kez katılan üyeler olacak.
Komutanlar terfi bekliyor
- YAŞ’ta bazı korgenerallerin terfi durumları da değerlendirilecek. Kara Kuvvetleri Komutanlığında 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Korgeneral Sinan Yayla ile Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İrfan Özsert’in terfileri ele alınacak. Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya ile Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkanı Korgeneral Mehmet Özlü bir üst rütbeye terfi için bekleyen isimler arasında.