TSK’da YAŞ heyecanı

Erdoğan başkanlığında toplanacak YAŞ öncesi general altı atamaların tümü tamamlandı. YAŞ’ta general ile amirallerin terfi ve atama dosyaları görüşülecek.

Yüksek Askerî Şûra (YAŞ), ağustos ayının başında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Toplantı öncesi general altı atamaların tümü tamamlandı. YAŞ'ta general ve amirallerin terfi, emeklilik ve görev süresini uzatma kararları alınacak. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, 30 Ağustos itibarıyla yaş haddini doldurarak görevdeki bekleme süresini de tamamlayacaktı. Ancak 13 Temmuz’da Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Genelkurmay Başkanlığı görev süresine ilişkin düzenleme yapılmıştı. Genelkurmay Başkanının yaş haddi 72’ye yükseltilmişti.

KARA KUVVETLERİ ATAMALARI

Toplantıda, general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da görüşülecek. Ağustos 2017’de göreve gelen Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün görev süreleri geçen sene bir yıl daha uzatılmıştı. İki komutanın durumları da masada. Görev sürelerinin uzatılması durumunda Oramiral Özbal Deniz Kuvvetlerinde, Orgeneral Küçükakyüz ise Hava Kuvvetlerinde, dört yıldan fazla kuvvet komutanlığı yapan üçüncü isimler olacak.

İLK KEZ KATILACAKLAR

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile geçen yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Orgeneral Musa Avsever YAŞ'a ilk kez katılan üyeler olacak.

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Komutanlar terfi bekliyor