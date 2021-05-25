Gündem Türk ve Yunan heyetleri 26-27 Mayısta 4üncü kez görüşecek
ANKARA

Türk ve Yunan heyetleri 26-27 Mayıs'ta 4'üncü kez görüşecek

MSB, Türk ve Yunan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki 4’üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın 26-27 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle gerçekleştirileceğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Türk ve Yunan heyetleri 26-27 Mayısta 4üncü kez görüşecek
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Milli Savunma Bakanlığından, Türkiye ve Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'na ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları Heyetleri arasındaki 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs tarihlerinde video konferans yöntemiyle icra edilecektir" ifadesine yer verildi.

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