Türk ve Yunan heyetleri 26-27 Mayıs'ta 4'üncü kez görüşecek

Milli Savunma Bakanlığından, Türkiye ve Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'na ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları Heyetleri arasındaki 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs tarihlerinde video konferans yöntemiyle icra edilecektir" ifadesine yer verildi.
Türk ve Yunan MSB Heyetleri arasındaki 4’üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs 2021 tarihlerinde video telekonferans yöntemi ile icra edilecektir.
Türk ve Yunan MSB Heyetleri arasındaki 4’üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs 2021 tarihlerinde video telekonferans yöntemi ile icra edilecektir.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 25, 2021