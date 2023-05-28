Türkiye seninle kazanacak

Türkiye bugün Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için sandık başında. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,52 oy alırken, 7’li Masa’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88’de kaldı. Adaylardan biri ilk turda yüzde 50+1 oya ulaşamayınca seçim ikinci tura kaldı. Bu tur da Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışacak. Adaylardan en çok oyu alan cumhurbaşkanı seçilecek.

İSTİKRARA OY VER

14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tura kalırken Meclis ise şekillendi. 600 sandalyeli Meclis’te Cumhur İttifakı 323 milletvekiliyle çoğunluğu sağladı, Millet İttifakı ise 212’de kaldı. Bu Cumhur İttifakı olmadan kanun çıkarılamayacağı, bütçe hazırlanamayacağı anlamına geliyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verilecek her oy istikrara verilmiş olacak. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılı başlarken yapılacak seçim, Türkiye için “yüzyılın seçimi” olarak nitelendiriliyor. Seçim sadece gelecek 5 yılı değil Türkiye’nin yeni yüzyılını da ilgilendiriyor.

DEMOKRASİ İÇİN SANDIĞA

Bugün 64 milyon seçmen için sandık başına gitme, demokrasi ve vatandaşlık görevini yerine getirme vakti. Feraset sahibi Türk milleti, 14 Mayıs’ta yasama yetkisi elinde olan Meclis’te çoğunluğu yerli ve milli politikalardan yana olanlara verdi. Cumhurbaşkanı seçiminde de Recep Tayyip Erdoğan’ı açık ara birinci yaptı. Şimdi sıra bu Meclis’le uyumlu çalışabilecek Cumhurbaşkanının adını koymak için 28 Mayıs’ta sandıklara gidip mührü vurmakta.

DÜNYANIN KADERİ OYLANIYOR

Cumhurbaşkanlığı Seçimi öyle bir dönemde yapılıyor ki yapılan seçimi sıradan bir seçim olmaktan, kullanılan oyları sıradan bir oy olmaktan öteye taşıyor. Sandıkta sadece iki aday değil, bu adaylara umut bağlamış arka plandaki aktörler de yarışıyor. Sandıkta sadece Türkiye’nin değil, yakın coğrafyamızın ve bu coğrafya üzerinden çıkar hesapları yapan dünyanın kaderi oylanıyor. Seçim aslında şunlar arasında yapılıyor:

NEYİ SEÇECEĞİZ?

* Tüm dünyanın aylar öncesinden gözlerini çevirdiği seçimlerde Batı’ya ve Batı’nın kuklalarına bağımlı bir muhalefet ile Batı’yla da Doğu’yla da ilkeli siyasetten yana olan tam bağımsız bir Türkiye ideali arasında,

* Suriye ve Irak’ın kuzeyinde terör koridorundan yana olanlarla, terörü inlerine kadar girip bitirmeyi, bu bölgeleri güvenli hale getirmeyi isteyenler arasında,

* Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Afrika’dan Kafkaslar’a mazlum halkların umudu olanlarla, bu bölgelerde sömürü ve çıkar hesapları olanlar arasında,

* 17-25 Aralık’ta her tür iftiralar ve kaset kumpaslarıyla muhafazakar kesime kara çalan, 15 Temmuz’da milletin üzerine bomba ve kurşun yağdıran FETÖ’cü teröristlerle, devleti paralel yapılardan, terörden temizlemek isteyenler arasında,

* Oy için yedi düvele taviz ve söz verenlerle, ülkesinin ve bölgesinin istikrarı için her zorluğa rağmen davasından vazgeçmeyen, dik duranlar arasında,

* Orta doğu’daki planlarının gerçekleşmesi için umudunu Erdoğan’ın gidişine bağlayan ABD Başkanı Biden ve Yahudi lobileri ile bölge için istikrar umudu olan Türkiye arasında,

* Ekonomik bağımsızlığını devam ettirmek isteyenlerle, faiz, borç ve kemer sıkmadan oluşan IMF politikalarını vadedenler arasında,

* Yerli ve milli üretim diye çabalayan, üretime ve yatırıma destek verenlerle, “Ne gerek var” diyenler arasında,

* Katar’da, Libya’da, Suriye’de, Azerbaycan’da kurulan oyunları bozup dengeleri değiştiren, mazluma kalkan olan bir Türkiye ile güce ram olan bir Türkiye isteyenler arasında,

* “Doğal gaz yok, petrol yok, aramaya gerek yok” diyenlerle, arama ve sondaj gemi filosu kuran, doğal gazı da petrolü de bulan, vatandaşına da ücretsiz kullandıranlar arasında,

* Filistin’i, Kudüs’ü, Arakan’ı, Bosna’yı, Eritre’yi, Sudan’ı, Cezayir’i kısaca tüm İslam coğrafyasını dert edinenlerle, Batılılaşma ve İslam dünyasından uzaklaşma çabasında olanlar arasında,

* Sadece Müslümanlara değil, hangi dinden olursa olsun insanlara ibadet özgürlüğü tanıyan, kiliselerini onaran bir Türkiye ile kendi halkının dini değerlerine dahi katlanamayanlar arasında,

* Fatih’in vakfiye ile emanet ettiği Ayasofya’yı ibadete açanlarla, müze kalmasını isteyenler arasında.

Bunu yaparsan oy geçersiz

Seçmenler, tercihte bulundukları oy pusulasını tek zarfa koyup sandığa atacak. “Evet” ya da “Tercih” mührü basılmayan oylar geçersiz olacak. Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak. Ayrıca, oy pusulasının belirgin şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması halinde de oy geçersiz sayılacak.

Gümrükteki sandıklar birlikte kapanacak

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3,5 milyona yakın seçmen için 73 ülke 151 temsilcilikte 167 noktada sandık kuruldu. Yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 920 bini aştı. Yurt dışı temsilciliklerdeki oy verme işlemi 24 Mayıs’ta biterken, kullanılan oyların tamamı Türkiye’ye getirildi. Gümrük kapılarında oy verme işlemi ise bugün saat 17.00’ye kadar sürecek. Ankara ATO Congresium’daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu’nda tutulan oylar, bugün tüm yurtta oy verme işlemi tamamlandıktan sonra açılıp sayılacak.

Rekor katılım bekleniyor

Oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00’de başlayıp 17.00’ye kadar sürecek. Saat 17.00’ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanabilecek. Seçmenler üzerinde TC Kimlik Numarası bulunan resmi nitelikteki belgelerle oy kullanılabilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. İlk turdan sonra 18 yaşına basan 47 bin 523 seçmen ikinci turda ilk kez sandığa gidecek. 14 Mayıs’ta yüzde 88,92 ile katılım rekoru kırılmıştı. Bugün daha yüksek katılım bekleniyor.

1 oy 1 oydur

Otogarlarda Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasının hareketliliği var. Memleketlerinde oy kullanacaklar ya da memleketlerinden oy kullanmaya dönenler otogarlarda yoğunluğa neden oldu. Deprem bölgesinden başka şehirlere gelen depremzedeler de oy kullanmak için otobüslerle tekrar afet bölgesine döndü. AFAD, memleketine dönecek depremzedelerin yolculuğunu organize edip yol masraflarını karşıladı. Yoğunluğun yaşandığı noktalardan birisi de İstanbul Esenler’deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ydı. Vedat Issı “Kanser hastası olmama rağmen İstanbul’dan Erdek’e gidiyorum. Kemoterapi görüyorum halen fakat 1 oy 1 oydur. Demokrasi için gidiyorum” dedi. Muzaffer Aktaş ise “Vatandaşlık görevim için Iğdır Merkez’e gidiyorum. Oyumu kullandım, geldim, ikinci tura kalınca tekrar gidiyorum” diye konuştu. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı da kent dışında oy kullanacak seçmenleri, otobüslerle sandıklarının bulunduğu illere taşıyor. Seçmenlerin oy kullanacakları bölgelere otobüslerle ücretsiz nakli sağlanıyor.

Erdoğan İstanbul’da Kılıçdaroğlu Ankara’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her seçim olduğu gibi oyunu İstanbul Üsküdar’daki Saffet Çebi Ortaokulu’nda kullanacak. 7’li Masa’nın ortak Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara’da Arjantin İlkokulu’nda oy verecek. MHP lideri Devlet Bahçeli bugün Ankara’da olacak. Bahçeli oyunu Anıttepe İlkokulu’nda kullanacak. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Ankara’da, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici İstanbul’da oy verecek. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İstanbul Beylerbeyi’ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi’nde oyunu kullandıktan sonra Ankara’ya geçip seçim sonucunu burada bekleyecek. Millet İttifakı’nın küçük ortakları DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara’da, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise İstanbul’da oy verecek. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise memleketi Afyonkarahisar’da oy kullanacak.







